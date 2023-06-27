Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa'da geçtiğimiz cuma günü saat 00.15 sıralarında iddiaya göre; yabancı uyruklu iki kişi, iki kadını döverek zorla aracına bindirmek istedi.

Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, zanlılara müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı.