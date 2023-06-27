Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler

İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişi, iki kadını döverek zorla araca bindirmek istedi. Bunu gören iki genç, kadınları kurtararak zanlılara dayak attı. İki arkadaşın ellerinden kurtulup otomobile binen saldırganlar, aracı gençlerin üzerine sürdü. Olayda gençlerden biri yaralandı.

Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler - 1

İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa'da geçtiğimiz cuma günü saat 00.15 sıralarında iddiaya göre; yabancı uyruklu iki kişi, iki kadını döverek zorla aracına bindirmek istedi.

Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, zanlılara müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler - 2

GENÇLERİN ÜZERİNE ARACI SÜRDÜ

İki arkadaşın ellerinden kurtulan zanlılar, araçlarına binerek otomobili gençlerin üzerine sürdü. Gençlerden biri kıl payı kurtulurken, diğeri ise kaputun üstünde bir süre sürüklenerek yere savruldu.

Yaşananlar hem güvenlik hem de cep telefonu kamerasına yansırken, saldırganlar araçla birlikte hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.

Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler - 3

Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen sağlık ekipleri, yaralı Evin’i yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gencin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler - 4

POLİS SALDIRGANLARIN PEŞİNDE

Öte yandan polis ekipleri de, gençlerin ve dövülen kadınların şikayetçi olması üzerine çalışma başlattı.

Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler - 5

Mağdurların ifadelerine başvuran polis, çevredeki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı.

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