Dayak yedikleri gençlerin üzerine otomobili sürdüler
İstanbul Beyoğlu'nda yabancı uyruklu iki kişi, iki kadını döverek zorla araca bindirmek istedi. Bunu gören iki genç, kadınları kurtararak zanlılara dayak attı. İki arkadaşın ellerinden kurtulup otomobile binen saldırganlar, aracı gençlerin üzerine sürdü. Olayda gençlerden biri yaralandı.
İstanbul'un Beyoğlu ilçesi Piyalepaşa'da geçtiğimiz cuma günü saat 00.15 sıralarında iddiaya göre; yabancı uyruklu iki kişi, iki kadını döverek zorla aracına bindirmek istedi.
Bunu gören Ömer Furkan Karabaş ve arkadaşı Muhammed Faruk Evin, zanlılara müdahale etti. Aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine gençler, iki şahsa dayak attı.