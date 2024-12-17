Dayandıkları tel çit koptu, beton zemine düştüler! 2 kişi hayatını kaybetti
Bayrampaşa’da gece saatlerinde feci bir olay yaşandı. İş yeri arazisinin çevresinde bulunan tellere dayanarak oturan iki kişi, tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek aşağıya düştü. 10 metre yükseklikten beton zemine düşen iki kişi hayatını kaybetti.
Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki kişi, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştüler.