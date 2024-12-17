Dayandıkları tel çit koptu, beton zemine düştüler! 2 kişi hayatını kaybetti

Bayrampaşa’da gece saatlerinde feci bir olay yaşandı. İş yeri arazisinin çevresinde bulunan tellere dayanarak oturan iki kişi, tellerin kopması sonucu dengelerini kaybederek aşağıya düştü. 10 metre yükseklikten beton zemine düşen iki kişi hayatını kaybetti.

Dayandıkları tel çit koptu, beton zemine düştüler! 2 kişi hayatını kaybetti - 1

Olay, saat 01.15 sıralarında Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz kimliği öğrenilemeyen iki kişi, iş yeri arazisinin tellerle çevrili duvarında oturdukları esnada, tellerde yaşanan kopma sonrası dengelerini kaybederek 10 metre yükseklikten beton zemine düştüler.

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Dayandıkları tel çit koptu, beton zemine düştüler! 2 kişi hayatını kaybetti - 2

Yaşanan olay sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları müdahale sonrası her iki kişinin de hayatını kaybettiğini tespit etti.

Dayandıkları tel çit koptu, beton zemine düştüler! 2 kişi hayatını kaybetti - 3

Polis ekipleri olayın yaşadığı bölgeyi şeritle çevirerek güvenlik tedbiri aldı. Hayatını kaybeden iki kişinin cansız bedeni görevlilerce Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.

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