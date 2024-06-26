Dede Korkut diyarı Bayburt'ta cirit şöleni yaşanıyor! Attan düştüler kalkıp, devam ettiler

Bayburtlu ciritçilerin maçlarını izlemek için Erzurum Aşkale'den gelen vatandaşlar, müsabakaları ilgiyle izlediler. İzleyenler arasında Cirit eski sporcusu olan 86 yaşındaki Aşkaleli İbrahim Kırkpınar da vardı. Uzun yıllar cirit oynayan, cirite sevdalı Kırkpınar, güzel bir maç izlediğini belirterek, "Maçı izlemeye Erzurum'dan geldim. Eski ciritçiyim. Bu cirite sevdalıyım, sevdam olmasa 86 yaşında burada ne işim var" dedi.



Aşkale'den dedesi İbrahim Kırkpınar ile maç izlemeye gelen torun Ceyhun Kocaman, keyifli bir maç izlediğini söyleyerek, "Biz Erzurum Aşkale'den ata sporu ciritimizi izlemek için geldik. Cirit bize dedemizden kalan bir sevdadır. Bizimki bir heves, gönül vermişiz. Binmeyi bilmesek de gönlümüz burada. Kanımız, canımız istiyor. Bayburt'ta da güzel bir etkinlik var şu an. Bayburt'a teşekkür ederiz, güzel sporcular transfer etmişler. Hakikaten güzel sporcular var. Şükrü var, Sivas'tan Mustafa transfer olarak gelmiş. Futbolun şampiyonalar ligi neyse Bayburt'ta yapılan bu müsabaka tam anlamıyla odur" diyerek konuştu.