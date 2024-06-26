Dede Korkut diyarı Bayburt'ta cirit şöleni yaşanıyor! Attan düştüler kalkıp, devam ettiler
Ata sporu ciritin yaşatıldığı illerin başında gelen Bayburt'ta, Cirit İl Birinciliği Müsabakalarının başlamasıyla Dede Korkut diyarında cirit şöleni yaşanıyor.
6 atlı spor kulübünün katılımıyla 5 gün sürecek olan müsabakalarda, cirit severler cirite doyacak. Her gün 3 takımın cirit oynadığı müsabakaların ilk maçı bugün yapıldı. İlk önce sahaya Can Bayburt Atlı Spor Kulübüyle, 21 Şubat Atlı Spor Kulübü çıktı. Daha sonra sırasıyla Çoruh Atlı Spor Kulübü, Kop Atlı Spor Kulübüyle, Bayburt Atlı Spor Kulübü, Dede Korkut Atlı Spor Kulübüyle karşı karşıya gelerek, maç oynadı.