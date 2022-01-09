Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor

Ordu'nun Çatalpınar ilçesinde 61 yaşındaki Ramadan Sarıdiken, dedesinden miras 4 taşlı su değirmenini işletmeye devam ediyor.

Haberler - Anadolu Ajansı 09.01.2022 - 12:12

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 1

İlçedeki Keş Deresi üzerinde, yaklaşık 200 yıl önce kurulduğu tahmin edilen değirmen, 1960 yılında Ramadan Sarıdiken'in dedesi Mustafa Sarıdiken tarafından satın alınarak yenilendi.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 2

Çocukluk yıllarında dedesinin yanında değirmende çalışan ailenin üçüncü kuşak işletmecisi Ramadan Sarıdiken, gelişen teknolojiye rağmen geleneksel yöntemlerle ilçe sakinlerine hizmet vermeyi sürdürüyor.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 3

Ramadan Sarıdiken, değirmenin yaklaşık 200 yıllık olduğunu, dedesinin 62 yıl önce devraldığı 4 taşlı değirmende un öğütmeye devam ettiklerini anlattı.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 4

Sarıdiken, çocukluğundan beri değirmende çalıştığını belirterek, "O yıllarda insanlar burada sıra beklerlerdi, kalabalık olurdu. Çok mısır gelirdi, hatta değirmenin birisi buğday, diğerleri mısır öğütürdü." dedi.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 5

Dedesinin zamanında değirmende işçilerin de çalıştığını belirten beş çocuk babası Sarıdiken, şöyle devam etti:

"Biz de yardımcı olurduk. Değirmencimizi geceleri değiştirirdik çünkü çok yoğun olurdu. Yani 100-150 kişi sırada beklerdi. Bu şekilde çalışmalarımızı sürdürürdük. Geceleri sabahlara kadar öğütme işlemini yapardık hatta sırası gelmeyen kişiler de bize yardımcı olurdu."

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 6

"KAPANMAMASI İÇİN ELDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

İlçede esnaflık da yapan Sarıdiken, gelinen süreçte değirmeni korumak ve yaşatmak için çalıştırdıklarına dikkati çekerek, "Hafta bir gün, salı günleri çalışıyoruz. O gün buranın pazarı kuruluyor. Salı günleri pazarcılar gelirken köylerinden mısır getiriyorlar. Öğütülüyor ve akşam götürüyorlar. Şimdi sadece mısır öğütüyoruz." diye konuştu.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 7

Sarıdiken, geçmiş yıllarda değirmende işleri yürütmek için 4 taşın zor yettiğini anlatarak, "Su da o kadar olduğu için 4 taş yapılmış. Şimdi su da az, iş de az. Şu an iki taşı döndürüyoruz. Bu şekilde de değirmenciliğe devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 8

Kendisinin meslekte üçüncü kuşak olduğunu, dördüncü kuşak olarak da oğlu ve yeğeninin yetiştiğini belirten Sarıdiken, "Ömrüm olduğu müddetçe devam ettireceğim. Benden sonraki dördüncü kuşak ne yapar bilemiyorum, devam ettirmeleri konusunda tavsiyede bulunacağız. Kapanmaması için elden geleni yapacağız." dedi.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 9

"BU TAŞLARDAN ÇIKAN ÜRÜNLERİN TADI BAMBAŞKA OLUYOR"

Çatalpınar Belediye Başkanı Ahmet Türe de değirmende mısırı un haline getirmek isteyenlere bir hafta sonraya gün verildiği dönemleri hatırladığını söyledi.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 10

Tarihi bir yerin devam ettirilmesinin önemine değinen Türe, "Şimdi taşın 4 tanesi dönmüyor ama haftanın belli günlerinde en az bir tane taşı mutlaka dönüyor. Vatandaş da ihtiyacını görüyor." diye konuştu.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 11

Türe, değirmende kullanılan ahşap malzemelerin 150 yıllık olduğunun tahmin edildiğini dile getirerek, çevrede 4 taşı olan değirmen bulunmadığını da aktardı.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 12

Geçmişte yoğun tempoyla çalışıldığını, birer kişinin gündüz ve gece mesai yaptığını vurgulayan Türe, "Gerçekten bu taşlardan çıkan ürünlerin tadı bambaşka oluyor. Ayrıca tarihimizi de yaşatmamız gerekiyor. Gelecek nesillere aktarmamız lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 13
Dede mirası değirmende geleneksel yöntemlerle un öğütüyor - 14

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