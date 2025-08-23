Dede mirası mesleğini yaşatıyor: El emeğini geleceğe taşıyor

Aydeniz, ihracat ve toptan satışlarını ağırlıklı olarak Aydın üzerinden gerçekleştiğini, Muğla'daki işletmede ise hem üretim hem de sergileme ve perakende satış yaptıklarını dile getirdi. "Normalde biz Aydınlıyız. Orada da işletmemiz var, babam orayla ilgileniyor. Ben ailemle burada kalıyorum. Buradaki işletmemizde de üretim yapıyoruz. Şemsiyelerimiz plajlarda, sahillerde kullanılıyor. Kitaplık ve ayakkabılık gibi ürünlerimiz ise Aydın'daki ustalarımız tarafından yapılıyor. Böylece her iki yerde de üretim devam ediyor" dedi.





