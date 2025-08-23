Dede mirası mesleğini yaşatıyor: El emeğini geleceğe taşıyor
Muğla'da kendi el emekleriyle ürettikleri sepet, hediyelik eşya ve çeşitli dekoratif ürünleri satışa sunan Süleyman Aydeniz, aile mesleğini üçüncü kuşak olarak sürdürüyor.
Dededen babaya, babadan da kendisine aktarılan bu geleneksel sanatın, gelecekte de çocuklarına miras kalmasını arzuladığını belirten Aydeniz, hem toptan hem de perakende satış yaptıklarını söyledi. Yapamayacakları ürün olmadığını ifade eden Aydeniz; "Burası işletme olarak bize ait. Görmüş olduğunuz tüm el sanatları, sepetler ve ürünlerin hepsi bizim kendi imalatımızdır.