Elik ailesi için süt makinesi tamiri, sadece bir iş değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi. Her arızanın bir hikayesi var; bozuk bir makine, süt sağımı duran bir ahır, endişeli bir çiftçi demek. Onlar, bu hikayelerin mutlu sonla bitmesi için canla başla çalışıyorlar. Geleneksel yöntemlerle modern teknolojiyi birleştiren bu ustalar, her marka ve modeldeki süt makinesinin dilinden anlıyor. Yedek parça temininden, motor arızalarına, sağım ünitelerinin bakımından genel kontrole kadar her türlü hizmeti sunuyorlar.



4 nesildir süregelen onurlu meslek, Kars'ın tarım ve hayvancılıkla iç içe geçmiş yaşamının adeta bir yansıması. Onlar, geçmişin bilgeliğini bugünün ihtiyaçlarıyla harmanlayarak, Kars'ın süt zincirinin kopmaması için sessizce mücadele ediyorlar. Ve 4'üncü neslin atölyedeki hevesli varlığı, bu geleneğin Kars topraklarında daha uzun yıllar yaşayacağının en güzel işareti.