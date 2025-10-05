Dedektif gibi iz sürdü, çalınan telefonunun yerini 15 ay sonra buldu

''15 AY SONRA SİNYAL VERDİ''

Acarlar, "Telefonum yaklaşık 15 ay önce çalındı. Dilberler Sekisi civarında çekim yaparken bir kişi saldırdı. Dört kişiydiler, o boğuşma sırasında telefonumu alıp gittiler. Telefonumdan düne kadar bir haber yoktu. Dün bir mesaj geldi. Çalınan telefonumdan konum sinyali aldım. Konuma geldim ama bu apartmanda 20 daire var. Kime sorabilirim? Kolluk kuvvetlerinden telefonumu bulmalarını istiyorum. Ben o telefonu zaten zor almıştım. Gelirim düşük. 15 ay sonra sinyal verdi, demek ki telefonu ilk defa açtılar. Benden bir kod istediler. Sanırım telefonu açmaya çalışıyorlar. Konumu belli; polisin bulacağını umuyorum" dedi.



