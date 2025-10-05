Dedektif gibi iz sürdü, çalınan telefonunun yerini 15 ay sonra buldu
Adana'da yaklaşık 15 ay önce yaşanan bir kavga sırasında telefonu çalınan bir kişi, "Bul" uygulamasından gelen sinyal üzerine yeniden umutlandı. Sinyali takip eden şahıs telefonunun olduğu yeri buldu ancak alamadı.
Emekli Kadir Acarlar (55) yaklaşık 15 ay önce Dilberler Sekisi'nde cep telefonuyla manzara videosu çekerken, tartıştığı şahıslar telefonunu çaldı. Acarlar, o günden sonra telefonunu bir türlü bulamadı. Ancak geçtiğimiz cuma günü Acarlar'a "Bul" uygulamasından çalınan telefonunun sinyali geldi.