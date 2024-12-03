Dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu: Önce deposunu doldurdu sonra döner yedi, bir karton da sigara aldı!

Bursa’da bir kişi çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli çaldığı kredi kartıyla önce motosikletinin deposunu doldurdu, ardından döner yedi, sonrasında ise bir karton sigara aldı. Polis, çalıntı kartla alışveriş yapan şüpheliyi arıyor.

Dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu: Önce deposunu doldurdu sonra döner yedi, bir karton da sigara aldı! - 1

Bursa’da bir kişi çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı.

İnegöl’deki Mahmudiye Mahallesi’nde yaşayan Hamdi K., beklediği havale için mobil bankacılık hesabını kontrol ettiğinde, kredi kartından 9 saat içinde 8 farklı harcama yapıldığını gördü.

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Dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu: Önce deposunu doldurdu sonra döner yedi, bir karton da sigara aldı! - 2

Cüzdanını kontrol ettiğinde kredi kartının olmadığını fark eden Hamdi K., hesap hareketlerinden, kartıyla alışveriş yapılan yerleri tespit etti.

Kredi kartıyla ilk olarak bir yakıt istasyonundan, motosiklet için akaryakıt alındığını ve temassız ödeme yapıldığını belirleyen Hamdi K., sırasıyla dönerci, market ve kuru yemişçiden yapılan toplam 7 bin liralık harcamayı görünce, söz konusu iş yerlerini tek tek gezip, şüphelinin peşine düştü.

Dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu: Önce deposunu doldurdu sonra döner yedi, bir karton da sigara aldı! - 3

Kartıyla temassız ödeme yapılan 8 ayrı iş yerine giderek güvenlik kamerası görüntülerini toplayan Hamdi K., elindeki görüntü kayıtlarıyla polise şikayette bulundu.

Polis ekipleri, çaldığı kredi kartıyla alışveriş yapan şüphelinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
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