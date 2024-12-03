Dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu: Önce deposunu doldurdu sonra döner yedi, bir karton da sigara aldı!

Cüzdanını kontrol ettiğinde kredi kartının olmadığını fark eden Hamdi K., hesap hareketlerinden, kartıyla alışveriş yapılan yerleri tespit etti.

Kredi kartıyla ilk olarak bir yakıt istasyonundan, motosiklet için akaryakıt alındığını ve temassız ödeme yapıldığını belirleyen Hamdi K., sırasıyla dönerci, market ve kuru yemişçiden yapılan toplam 7 bin liralık harcamayı görünce, söz konusu iş yerlerini tek tek gezip, şüphelinin peşine düştü.