Dedektif gibi iz sürüp hırsızı buldu: Önce deposunu doldurdu sonra döner yedi, bir karton da sigara aldı!
Bursa’da bir kişi çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaparken güvenlik kameralarına yakalandı. Şüpheli çaldığı kredi kartıyla önce motosikletinin deposunu doldurdu, ardından döner yedi, sonrasında ise bir karton sigara aldı. Polis, çalıntı kartla alışveriş yapan şüpheliyi arıyor.
Bursa’da bir kişi çaldığı kredi kartıyla alışveriş yaptı.İnegöl’deki Mahmudiye Mahallesi’nde yaşayan Hamdi K., beklediği havale için mobil bankacılık hesabını kontrol ettiğinde, kredi kartından 9 saat içinde 8 farklı harcama yapıldığını gördü.