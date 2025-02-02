Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi?

“HEP ÜSTÜ KAPATILDI”

33 yıldır biyolojik annesini bulabilmek için araştırma yaptığını belirten Nilşad Parmaksız, şunları anlattı:

“16 yaşındayken annemin annem olmadığını öğrendim. O zamanlar Ankara’da yaşıyorduk. Her yıl bir şehir değiştiriyorduk. Babam diğer akrabalarımızdan beni kaçırmak için yaptığını söyledi.

İlerleyen zamanlarda Nevşehir’e döndük. Annemin bana Nevşehir’deki mezarını gösterdiler. Mezarın üstünde isim yazmıyordu. Bununla ilgili bugüne kadar bilgi alamadım.

Babama ne zaman sorsam beni hep geçiştirdi. İnsanlar neden bunca yıl beklediğimi sorguluyor.

Ne zaman araştırmaya kalksam hep üstü kapatıldı. Mahkemeye müracaat ediyordum, herhangi bir şey bulunamıyordu.”