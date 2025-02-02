Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi?
Antalya’da yaşayan Nilşad Parmaksız, 16 yaşında gerçek annesinin başkası olduğunu öğrendi. Bugün 49 yaşında olan Parmaksız, o günden bu yana dedektif gibi iz sürüp gerçek annesini arıyor. Parmaksız, arayışının 33’üncü yılında annesine ait olduğunu düşündüğü bir mezar buldu. Mahkeme, mezarın açılarak DNA örneği alınmasınak arar verdi. Parmaksız, “Tek isteğim kimliğimde annemin adının yazması.” diyor.
16 yaşında gerçek annesinin bir başkası olduğunu öğrenen Nilşad Parmaksız, 33 yıldan bu yana gerçek annesini arıyor.