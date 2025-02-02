Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi?

Antalya’da yaşayan Nilşad Parmaksız, 16 yaşında gerçek annesinin başkası olduğunu öğrendi. Bugün 49 yaşında olan Parmaksız, o günden bu yana dedektif gibi iz sürüp gerçek annesini arıyor. Parmaksız, arayışının 33’üncü yılında annesine ait olduğunu düşündüğü bir mezar buldu. Mahkeme, mezarın açılarak DNA örneği alınmasınak arar verdi. Parmaksız, “Tek isteğim kimliğimde annemin adının yazması.” diyor.

Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 1

16 yaşında gerçek annesinin bir başkası olduğunu öğrenen Nilşad Parmaksız, 33 yıldan bu yana gerçek annesini arıyor.

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Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 2

Antalya’da yaşayan güzellik uzmanı Nilşad Parmaksız, 16 yaşında biyolojik annesi olduğunu öğrendiği Münibe Nilsun Pekcan’ı bulabilmek için araştırmaya koyuldu.

Parmaksız, babası Mehmet Kürşat Parmaksız ile annesi Münibe Nilsun Pekcan’ın 1975 yılında tanıştığını, dini nikahla birlikte yaşadıklarını, 1976’da Amasya Ruhi Tingiz Devlet Hastanesi’nde doğduğunu öğrendi.

Doğumundan kısa süre sonra biyolojik annesiyle babasının ayrılması sonucu Nilşad Parmaksız’ın nüfus kaydına annesi olarak babasının resmi nikahla evlendiği Emel Parmaksız’ın adı yazıldı.
Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 3

ANNE İSMİNİN DEĞİŞTİRİLMESİ İÇİN DAVA AÇTI

Yıllardır biyolojik annesini arayan Nilşad Parmaksız, nüfus kaydına gerçek annesinin ismini yazdırmak için dava açtı.

Antalya 5’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşmada; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen raporda, “MERNİS veri tabanında Türkiye genelinde yapılan incelemede Münibe Nilsun Pekcan adında herhangi bir kayda rastlanılmamış olup Emin Necdet ve Vahide Nurunnisa’dan olma 13.11.1958 doğumlu Münibe Nilsun Pekcan adında benzer kayıt bulunmuştur.” denildi.

Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 4

Duruşmada ayrıca ölü olarak kayda geçen Münibe Nilsun Pekcan’ın ölüm dayanak raporu talep edildi.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü’nden gelen ölüm dayanak raporunda, “İlgi müzekkere üzerine arşivimizde yapılan araştırma sonucu Münibe Nilsun Pekcan’ın Beyoğlu ilçesi tarafından tescil edilen 1978385 numaralı ölüm vukuatının bulunduğu tespit edilmişse de ölüm dayanak belgesine arşivimizde ulaşılamamıştır.” diye belirtildi.

Nilşad Parmaksız, biyolojik annesinin tespiti için Münibe Nilsun Pekcan’ın mezarından DNA tespiti örneğinin alınmasını talep etti.

Mahkeme, Parmaksız’ın annesine ait olabileceği mezardan DNA örneği alınmasına karar verdi.

Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 5

 “HEP ÜSTÜ KAPATILDI”

33 yıldır biyolojik annesini bulabilmek için araştırma yaptığını belirten Nilşad Parmaksız, şunları anlattı:

“16 yaşındayken annemin annem olmadığını öğrendim. O zamanlar Ankara’da yaşıyorduk. Her yıl bir şehir değiştiriyorduk. Babam diğer akrabalarımızdan beni kaçırmak için yaptığını söyledi.

İlerleyen zamanlarda Nevşehir’e döndük. Annemin bana Nevşehir’deki mezarını gösterdiler. Mezarın üstünde isim yazmıyordu. Bununla ilgili bugüne kadar bilgi alamadım.

Babama ne zaman sorsam beni hep geçiştirdi. İnsanlar neden bunca yıl beklediğimi sorguluyor.

Ne zaman araştırmaya kalksam hep üstü kapatıldı. Mahkemeye müracaat ediyordum, herhangi bir şey bulunamıyordu.”
Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 6

“EN BÜYÜK HAYALİM KİMLİĞİMDE ANNEMİN ADININ YAZMASI”

En büyük hayalinin kimliğinde annesinin isminin yazması olduğunu söyleyen Parmaksız, “Hayatla mücadelede tek başımaydım. Okudum, meslek sahibi oldum ve evlendim. Ama annemi merak etmekten hiçbir zaman vazgeçmedim. Anne sevgisi görmeden iki kızımı büyütüyorum. Anne sevgisini tadabilmeyi çok isterdim. Annemin neleri sevdiğini, nerede yaşadığını bilmiyorum.” diye konuştu.

Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 7

“MEZARIN AÇILMASINI BEKLİYORUZ”

Annesine ait olduğunu düşündüğü mezarın açılacağını kaydeden Parmaksız, “Bir mezar araştırmasına girildi. Nevşehir’de anneme ait olduğunu düşündüğüm bir mezar var. Üzerinde isim yazmıyordu. Mahkemeye müracaat ettiğimizde mezarı bulamadıklarını söylediler. Ben de ertesi günü hemen Nevşehir’e gittim ve mezarı gösterdim. Avukatım fotoğraflarını mahkemeye sundu. Mezarın üzerine tekrar yazı yazıldı. Mahkeme, mezarın açılmasına ve DNA örneği alınmasına karar verdi. Şimdi annemin mezarının açılmasını bekliyoruz.” dedi.

Dedektif gibi iz sürdü, sonunda bir mezara ulaştı: 33 yıllık sır çözülecek mi? - 8
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