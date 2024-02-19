Dedektif böcekler: Cesetlerin üzerinde bulunan sinekler, 20 vakayı aydınlattı

Böceklerin tiksinilen canlılar olduğunu ve bu yüzden adli entomoloji çalışmalarına gereken önemin yeterince verilmediğini dile getiren Açıkgöz, “Bizimkiler sessiz dedektifler, sessiz kanıtlardır. Sessiz sedasız bize çok bilgi verirler. Bu işi yapmak gerçekten çok zor, işi yapan sayısı da çok az. Bunun artmasını, daha fazla öğrenci olmasını ve daha çok çalışma yapılmasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı.