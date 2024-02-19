Dedektif böcekler: Cesetlerin üzerinde bulunan sinekler, 20 vakayı aydınlattı
Çözülemeyen cinayetler, dedektif böcekler sayesinde aydınlatılıyor. Cesedin çürüme durumuna bağlı olarak, hangi durumda hangi böcek geliyorsa o andan itibaren geriye dönülerek ölüm zamanı tespit edilmeye çalışılıyor. Adli entomoloji adı verilen çalışma sayesinde, 2008 yılından bu yana 20 vaka aydınlatıldı.
Çürüyen cesetlerin üzerinde bulunan ve gelişim gösteren böcekler, ölüm zamanının ve cesedin bir yerden bir yere taşınıp taşınmadığının aydınlatılmasında önemli ipuçları veriyor.