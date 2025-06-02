Dedelerinden kalan mirası yaşatıyorlar: 21 yıldır eşiyle birlikte yapıyor

"21 YILDIR AYNI NOKTADA ARICILIK YAPIYOR"

Değirmen köprü köyüne 21 yıldır geldiğini belirten üretici Ali Yaman, "Bu sene 21. senem. Arıcılık bizim dede mesleğimiz. Dedemiz 1975 yılında yine Arpaçay Kuyucuk'ta arıcılık yapmış. O tarihten bu yana biz de bu geleneği sürdürüyoruz.