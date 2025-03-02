Dedelerinin hayatlarını Rum evinde yaşatıyor: Geçmişin izlerini günümüze taşıyor

Bu eşyaların herkes tarafından görülmesini ve Mudanya’nın tanıtımını yapmak amacıyla, 2 yıl önce Rumlardan kalma bir ev kiraladım. Bu ev, tipik bir Rum evi. Giriş katında bir oda ve mutfak, ikinci katında iki oda, en üst katında ise yatak odaları bulunuyor. Mübadele döneminde Yunanistan'dan gelen Müslüman Türklerin kullandıkları eşyalar ve fotoğraflar ile süslediğim evimi, merak edenlere ücretsiz olarak gezdiriyorum” dedi.



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