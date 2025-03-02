Dedelerinin hayatlarını Rum evinde yaşatıyor: Geçmişin izlerini günümüze taşıyor
Bursa'nın Mudanya ilçesindeki mübadillerin, 100 yılı aşan tarihsel ve kültürel mirası, 3’üncü kuşak torunları tarafından yaşatılıyor. Mübadele döneminde dedesi İmammakis Hüseyin ile Mudanya'ya yerleşen Hüseyin Türker (71) kiraladığı 3 katlı Rum evinde, o dönem yaşayan akrabalarının siyah-beyaz fotoğrafları ile günlük hayatlarında kullandıkları eşyaları duvarlara asıp, odalara koyarak sergiliyor.
Türkiye ile Yunanistan arasında 30 Ocak 1923'te imzalanan Nüfus Mübadelesi ile birlikte Girit, Selanik ve Parga gibi yerlerden ana vatanlarına dönerek, Türkiye’nin çeşitli illerine yerleştirilen mübadiller, yeni bir hayata başladı. Bazı mübadiller de Bursa’nın Mudanya ilçesinde yeni bir yaşam kurdu. İlçedeki mübadillerin 100 yılı aşan tarihsel ve kültürel mirası, 3’üncü kuşak torunları tarafından yaşatılıyor.