Dedesi Bulgaristan'dan getirmiş: 65 sene önce aldığı fotoğrafı 10 liraya satıyor

Güngörür, bu fotoğrafların, dedesi Ali Güngörür tarafından Bulgaristan'dan getirilmiş olduğunu belirterek, "Bu fotoğraf dedemle Bulgaristan'dan gelmişti. Asıl işim inşaat ustası olmama rağmen, bu işi hobi olarak değerlendiriyorum. Bulgar papaz kiliselerinden ve tarih bölümlerinden büyük talep var. Fakültenin tarih bölümleri en çok Meriç Köprüsü fotoğrafını istiyor" diye konuştu.