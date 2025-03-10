Dedesi Bulgaristan'dan getirmiş: 65 sene önce aldığı fotoğrafı 10 liraya satıyor
Edirne'de yaşayan Rafet Güngörür, dedesinden 1913 yılından kalan Meriç Nehri Köprüsü girişindeki gümrük kapısı fotoğrafının kopyasını çoğaltarak, 10 liradan satışını yapıyor. Güngörür, tarihi fotoğrafla hem hatıraları tazeliyor hem de maddi kazanç sağlıyor.
Edirne'de yaşayan 73 yaşındaki Rafet Güngörür, dedesinden kalan ve Osmanlı Cihan Devleti döneminde Meriç Nehri Köprüsü'nde bulunan sınır kapısının tarihi fotoğraflarını günümüze taşıyarak satışa sunuyor.