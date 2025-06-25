Dedesinin nasihatiyle başladı, geçim kaynağı oldu: 1 ton üretmeyi hedefliyor

GEÇİM KAYNAĞI OLDU

Bayraktar, dedesi tarafından daha 15 yaşındayken, arıcılık konusunda fikir alışverişinde bulunduğunu ve mesleğin has noktalarını ondan öğrendiğini söyledi. Dedesinin vefat etmesinin ardından arıcılığa hobi olarak devam ettiğini belirten Bayraktar "Belediyede inşaat mühendisi olarak çalışırken, işimden arta kalan vakitleri değerlendirmek, aynı zamanda ekonomik gelir elde etmek için arıcılığa başladım. Baktım bu iş çok hoşuma gitti. Bir de dedemden geçen bu arıcılığı sürdürmek benim için ayrı bir duygu oldu. Şimdi ise emekli oldum, şimdi ise arılara daha çok vakit ayırabiliyorum" dedi.





