Dedesinin nasihatiyle başladı, geçim kaynağı oldu: 1 ton üretmeyi hedefliyor
Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde dedesinin mesleğiyle arıcılığa başlayan Muhammet Bayraktar (50), 100 kovana ulaşarak üretimini sürdürüyor. Ailesiyle birlikte 1 ton bal hedefleyen Bayraktar, hem doğal üretime katkı sağlıyor hem de iki çocuğunun eğitimini bu işle karşılıyor.
Alaplı ilçesine bağlı Sindelli köyünde yaşayan Muhammet Bayraktar (50), arıcılığa 15 yıl önce, dedesinden ilham alarak aldığı 2 kovanla başladı. Zamanla kendini geliştirerek 100 kovana ulaşan Bayraktar, hem üretimini artırdı hem de aile mesleğini yaşatmanın gururunu taşıyor.