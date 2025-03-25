Dedesinin sır gibi saklı tarifiyle üretiyor: Günde 300 kilo satılıyor
Bursa’da iftar sofralarının vazgeçilmezi ramazan helvası, her yıl olduğu gibi bu sene de kente özgü bir lezzet olarak, satışa sunuldu.
Bursalıların en çok rağbet gösterdiği tatlılardan olan ve sadece ramazan ayında üretilen ramazan helvasını, dedesi Ali Baba’nın mirası olarak müşterilerine sunmaya devam eden Güven Baba (35), 3’üncü kuşak olarak, 65’inci yılda da tatlının satışına devam ettiğini, tarifini aile olarak bildikleri tatlıyı günde 300 kilo ürettiklerini söyledi.