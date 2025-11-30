Defalarca kez ölümden döndü, 5 domdom kurşunuyla yaşıyor! "Öldüm sandılar, hareket edince kaçtılar"

İki kız evlat babası Marmarisli Mehmet Övet, ölümle ilk kez 7 yaşındayken iki defa burun buruna geldiğini anlatırken, "Yat Limanı'nda Rodos'tan gelen gemilerin altına dalardık. 9 metre derinliğinde teknenin paletlerine yapışan midye kabukları vücudumun değişik yerlerini kesti, kalbim durdu. 9 metre derinden vatandaşlar kurtardı, orada bulunan doktor kalbimi yeniden çalıştırdı ben de o şokla oradan hemen kaçtım." dedi.

Yine aynı yaşlarda ailesinin oturduğu evin 7 metrelik yükseklikteki korkulukları olmayan terasında oynarken dengesini kaybedip kafa üstü yere çakıldığını söyleyen Övet, kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımında 4 gün sonra gözlerini açtığını ifade etti.