Define çetesine operasyon: Kendi gömdüklerini buldurup, 13 milyon lira dolandırdılar

Ankara merkezli beş şehirde define çetesine operasyon yapıldı. Kendilerini define bulucu olarak tanıtan çete üyeleri, kendi gömdükleri objeleri arsa sahiplerine buldurup 13 milyon liralık vurgun yaptı. Çete üyesi 15 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini define bulucu olarak tanıtan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı tespit edildi.

KAZMA KÜREK VERİP KAZI YAPTIRDILAR

Arsa sahiplerini inandırmak için sözde uydu görüntülerini izlettiren ve mağdurlara kazma kürek vererek kazı yaptıran şüpheliler, kazı sonucu bulunan kendi gömdükleri malzemeleri alıp bölgeden ayrıldı.

Daha sonra mağdurlarla iletişime geçerek, malzemeleri, arkeologlara ve uzmanlara göstereceklerini öne süren ve kendini tarihi eser uzmanı olarak tanıtan kişilerle görüştürerek para talep etti.

13 MİLYON LİRALIK VURGUN

Zanlıların, 15 mağduru yaklaşık 13 milyon lira dolandırdığı belirlendi.

Yaklaşık 4 ay süren takip sonucu Ankara merkezli İzmir, Tokat, Çankırı ve Yozgat'ta define çetesine yönelik düzenlenen operasyonda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların ev ve araçlarında yapılan aramada tarihi eser süsü verilmiş haç, küp ve ayna gibi materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı.

