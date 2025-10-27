Define çetesine operasyon: Kendi gömdüklerini buldurup, 13 milyon lira dolandırdılar
Ankara merkezli beş şehirde define çetesine operasyon yapıldı. Kendilerini define bulucu olarak tanıtan çete üyeleri, kendi gömdükleri objeleri arsa sahiplerine buldurup 13 milyon liralık vurgun yaptı. Çete üyesi 15 kişi tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendilerini define bulucu olarak tanıtan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelilerin bazı vatandaşların arsalarını araştırıp değeri olmayan sözde tarihi eserleri gömerek arsa sahiplerini kandırdığı tespit edildi.