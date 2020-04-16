Defineciler bu kez de corona virüsü fırsat bildi (Bizans döneminden kaldı)

Bizans döneminden kaldığı tahmin edilen su sarnıcı, definecilerin yeni adresi oldu. İstanbul Şile'de bulunan yapıya definecilerin 5 metre uzunluğunda tünel kazdığı ortaya çıktı.

DHA 16.04.2020 - 09:43

Define fırsatçılarını corona virüs bile durduramadı.
Şile'de, Bizans döneminden kalan ve zamanla yok olan kilisenin, su sarnıcı olduğu düşünülen tarihi yapı defineciler tarafından tahrip edildi
Bozgoca Koyu'nda bulunan tarihi yapının taş ve tuğlaları söküldü. Yaklaşık 5 metre uzunluğunda tünel kazıldığı görüldü. Kazının yapıldığı yerde toprakları çıkarmak için kullanılan ip ve kovalar hala duruyor. Ayrıca ağaç dallarında bulunan eldivenler de dikkat çekiyor.

Tarihi yapının bulunduğu bölgede kazı yapıldığını Şile'de yaşayan mimar Bahadır Başaran fark etti.

Başaran, şunları söyledi:

"Burayı zaten iki yıl önce keşfetmiştim. Anıtlar kuruluna tescil ettirmek için başvuruda bulundum. Onların gerekeni yaptığını düşünüyorum. Bu işlemler kağıt üzerinde oldu. Geçen hafta burada kazı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Çünkü her ne kadar kağıt üzerinde tescil olsa bile belediye ve gerekli kurumlar burayı koruma altına almadığı sürece bu işler devam edecek. Burada görünen tuğla ve taş işçiliği sadece Bizans döneminde olmuştur. Bizim Osmanlı ustaları da Bizans ustalarından öğrenmiştir. Mesela Fatih ve Aksaray'daki önemli camilerde de bu işçilik vardır"

"BİRÇOK KAZILMIŞ YER GÖRMEK MÜMKÜN"

"Bunların önüne geçmek lazım" diyen Şile Çevre Gönülleri Derneği Başkanı Jeolog Nabi Evren, "Bir bir tahrip oluyorlar. Bunun kilisesi çok muhteşem bir kiliseydi. Oradaki çok görkemli yapı yine kazılarak, defineciler tarafından tahrip edildiği için bugün yok. Temel izleri bile yok. Şimdi de su sarnıcı gidiyor. Daha önce ön taraftan başlanmış. Fakat orası dışarıdan görülebileceği için oradan vazgeçmişler bu ağaçların arasında buradan kazmaya başlamışlar. Çevreye bakılacak olursa birçok kazılmış yer görmek mümkün" ifadelerini kullandı.

Kazının yapıldığı bölgenin yakınındaki mezarlık da yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.

Bozgoca koyunda çalılıkların arasında kalan mezar taşları dikkat çekiyor.

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