Defineciler bu kez de corona virüsü fırsat bildi (Bizans döneminden kaldı)

Tarihi yapının bulunduğu bölgede kazı yapıldığını Şile'de yaşayan mimar Bahadır Başaran fark etti.

Başaran, şunları söyledi:



"Burayı zaten iki yıl önce keşfetmiştim. Anıtlar kuruluna tescil ettirmek için başvuruda bulundum. Onların gerekeni yaptığını düşünüyorum. Bu işlemler kağıt üzerinde oldu. Geçen hafta burada kazı olduğunu öğrendiğimde çok üzüldüm. Çünkü her ne kadar kağıt üzerinde tescil olsa bile belediye ve gerekli kurumlar burayı koruma altına almadığı sürece bu işler devam edecek. Burada görünen tuğla ve taş işçiliği sadece Bizans döneminde olmuştur. Bizim Osmanlı ustaları da Bizans ustalarından öğrenmiştir. Mesela Fatih ve Aksaray'daki önemli camilerde de bu işçilik vardır"