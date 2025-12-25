Defineciler kazma küreği attı. Artık iş makinesiyle de kaçak kazı yapıyorlar
25.12.2025 17:22
DHA
Karaman'da define arama amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan kişi 14 kişi suçüstü yakalandı.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı.
Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı.
14 KİŞİ YAKALANDI
Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı.
Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.
Olaya ilişkin inceleme sürüyor.