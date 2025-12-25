Defineciler kazma küreği attı. Artık iş makinesiyle de kaçak kazı yapıyorlar

25.12.2025 17:22

DHA

Karaman'da define arama amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan kişi 14 kişi suçüstü yakalandı.

Defineciler kazma küreği attı. Artık iş makinesiyle de kaçak kazı yapıyorlar
DHA

Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Güldere köyünde define aramak için iş makinesiyle kazı yapıldığı bilgisini aldı. 

 

Ekipler, 'Anadolu Mirası' operasyonları kapsamında belirtilen bölgede hem karadan hem de dronla havadan çalışma başlattı. 

14 KİŞİ YAKALANDI 1
DHA

14 KİŞİ YAKALANDI

Çalışma sonucu 2 adet iş makinesiyle kazı yapan M.T., M.D., F.T., M.M.S., M.A., K.G., İ.T., A.K., A.Ö., S.U., E.G., M.A., Ö.Ö. ve R.K.'yi suçüstü yakaladı.

Defineciler kazma küreği attı. Artık iş makinesiyle de kaçak kazı yapıyorlar 2
DHA

Kazıda kullanılan 2 iş makinesi, 1 dedektör, 1 alan tarama cihazı ve çeşitli kazı malzemelerine el konuldu.

 

Olaya ilişkin inceleme sürüyor.