Defineciler tarafından tahrip edilen kilise, turizme kazandırılmayı bekliyor

''DEFİNE AVCILARI TARAFINDAN TAHRİBATA UĞRAMIŞ''

Bölgeye gelen turistlere rehberlik yapan Mustafa Göktaş, “Erdemli'nin içeri köyü olarak bilinen bu tarihi alanda 1958 yılına kadar yaşam vardı. O tarihten sonra halk, dış köye taşındı. Burada 20’nin üzerinde kilise, manastır ve şapel bulunmakta ve bir kısmı da hala kapalı. Burası tarihi eser bakımından çok zengin. Burası geçmişte, Kapadokya bölgesinin idare merkezi olarak kullanılmış. 7-9’uncu yüzyılda yerleşime açılmış. Buradaki kiliselerin birçoğu, define avcıları tarafından tahribata uğramış. Bunların onarılması lazım” ifadelerini kullandı.