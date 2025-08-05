Defineciler tarafından tahrip edilen kilise, turizme kazandırılmayı bekliyor
Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesindeki Erdemli Vadisi’nde, duvarında çok sayıda kişinin tasvirinin bulunduğu kayadan oyma kilise dikkat çekiyor. Definecilerin tahrip ettiği kilise, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.
Niğde-Kayseri yolunun batısında Yeşilhisar ilçe sınırlarında bulunan Erdemli Vadisi, içerisinde manastır, kilise ve kaya mekanlar gibi birçok mekan barındırıyor. Yaklaşık 10 kilometre uzunluğundaki vadide, definecilerin tahribatına uğrayan, duvarında çok sayıda kişi tasvirinin bulunduğu kayadan oyma kilise, restore edilerek turizme kazandırılmayı bekliyor.