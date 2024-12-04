Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar!

Olay, 19 Kasım akşamı 115’inci Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camisi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kepçe ile gece caddeye gelen dört şüpheli, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı.

Şüpheliler, kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğalgaz hattına zarar verdi.