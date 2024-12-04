Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar!

Isparta’da dört defineci, belediye çalışanı gibi şehrin göbeğinde kazı yaptı. Elektrik ve doğalgaz hattına zarar veren şüpheliler, suçüstü yakalandı. Defineciler, yaptıkları kaçak kazı sırasında şehrin ortasında genç Roma dönemine ait lahit buldu. Gözaltına alınan dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar! - 1

Isparta’da şehrin orta yerinde kaçak kazı yapan defineciler, genç Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahiti ortaya çıkardı.

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Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar! - 2

Olay, 19 Kasım akşamı 115’inci Cadde üzerinde, Kara Kadir Bey Camisi önünde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kepçe ile gece caddeye gelen dört şüpheli, kendilerini belediye personeli olarak tanıttı.

Şüpheliler, kaldırımda başlattıkları kazı sırasında elektrik ve doğalgaz hattına zarar verdi.

Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar! - 3

Durumdan şüphelenen çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis, incelemesinde şüphelilerin belediye personeli olmadığını tespit etti.

Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar! - 4

Gözaltına alınan dört kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

Burada yapılan işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen dört şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar! - 5

TARİHİ LAHİTİ ORTAYA ÇIKARDILAR

Dün sabah saatlerinde bölgeye gelen Anıtlar Kurulu ekipleri, kazı yapılan alanda boş küp parçaları ve tarihi bir lahit parçası buldu.

Olayın ardından kazı alanı güvenlik altına alınarak kapatıldı.

Bölgenin korunması için emniyet ekipleri ve güvenlik kameraları devreye sokuldu.

Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar! - 6

GENÇ ROMA DÖNEMİNE AİT

Anıtlar Kurulu’nun bölgede yapacağı incelemeler kapsamında jeofizik çalışmalar gerçekleştireceği ve ihtiyaç duyulması halinde alanın sit bölgesi ilan edilebileceği belirtildi.

Uzmanlar, bulunan tarihi lahidin ise genç roma döneminde bir kiliseye ait olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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