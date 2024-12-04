Definecilerden belediye personeli kılığında şehrin göbeğinde kaçak kazı: Yüzlerce yıllık kalıntıyı ortaya çıkardılar!
Isparta’da dört defineci, belediye çalışanı gibi şehrin göbeğinde kazı yaptı. Elektrik ve doğalgaz hattına zarar veren şüpheliler, suçüstü yakalandı. Defineciler, yaptıkları kaçak kazı sırasında şehrin ortasında genç Roma dönemine ait lahit buldu. Gözaltına alınan dört şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Isparta’da şehrin orta yerinde kaçak kazı yapan defineciler, genç Roma dönemine ait olduğu düşünülen lahiti ortaya çıkardı.