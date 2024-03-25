Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye başkanı kimdir? Defne Belediye başkan adayları
Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye Başkanı kimdir? Defne Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Defne Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Defne Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Defne yerel seçim sonuçları..
DEFNE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Defne Belediyesini 60.217 alınan oy ve %68.54 oy oranı ile CHP adayı İbrahim Güzel kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%68.54
- DSP%24.32
- AK Parti%6.18
- Vatan Partisi%0.34
- TKP%0.29
- Saadet Partisi%0.22
- Diğer%0.11