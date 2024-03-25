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Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye başkanı kimdir? Defne Belediye başkan adayları

Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye Başkanı kimdir? Defne Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Hatay Defne Belediyesini hangi parti kazandı ve Hatay Defne Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Hatay Defne yerel seçim sonuçları..

Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye başkanı kimdir? Defne Belediye başkan adayları - 1

DEFNE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Hatay Defne Belediyesini 60.217 alınan oy ve %68.54 oy oranı ile CHP adayı İbrahim Güzel kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%68.54
  • DSP%24.32
  • AK Parti%6.18
  • Vatan Partisi%0.34
  • TKP%0.29
  • Saadet Partisi%0.22
  • Diğer%0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye başkanı kimdir? Defne Belediye başkan adayları - 2

DEFNE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Defne Belediyesi Başkanı İbrahim Güzel Kimdir?

Defne Belediye Başkanı İbrahim Güzel, 14 Eylül 1967’de Gümüşgöze’de dünyaya geldi. İlkokulu, doğduğu yer olan Gümüşgöze’nin aynı ismi taşıyan ilkokulunda okudu. Daha sonra Antakya Ticaret Lisesi’ni bitiren Güzel, yüksek öğrenimini Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde tamamladı.

1989-2009 yılları arasında mali müşavirlikle uğraşan başkanımız, siyaset sahnesine 2009 seçimleriyle çıktı. 2009-2014 yılları arasında Gümüşgöze Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Güzel, 2014-2017 yılları arasında Defne Belediye Başkan Yardımcılığı görevini yürüttü ve 2014’ten bu yana da Hatay Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği yapmaya devam ediyor.

2019 Yerel Seçimleri’nde halkımızın teveccühü ile Defne Belediye Başkanlığı’na seçilen Güzel, evli ve iki çocuk babasıdır.

Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye başkanı kimdir? Defne Belediye başkan adayları - 3

DEFNE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • GÖKHAN KÖSE
  • HALİL İBRAHİM ÖZGÜN
  • MEHMET GÜZELYURT
  • MEZİYET MERT SARIGÜL
  • SERBAY MANSUROĞLU
  • HÜSEYİN DERTOP
  • KEMAL ATEŞ
  • HİZAM HASIRCI
  • MUSTAFA KEMAL KERKÜKOĞLU
  • BEDİ GENÇ
  • FEHMİ GÜZELMANSUR
  • ABDULGANİ TARHAN
  • LEVENT ERASLAN
  • ADNAN MANSUROĞLU
  • MEHMET AZAZİ
Defne Belediyesi hangi partide? Defne Belediye başkanı kimdir? Defne Belediye başkan adayları - 4

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