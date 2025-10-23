Değeri yarım milyondan fazla: Yurt dışından bile talep görüyor

Yıldırım, Sivas kuşunu herkesin sahiplenmek istediğini belirterek, "Bunlara çok iyi bakıldığı zaman yaklaşık 20 yıl yaşayan kuşlarımız oldu. İyi bir erkek kuşun piyasası 500 bin ve 600 bin lira civarındadır. Benim için bu kuşun maddi bir değeri yoktur. Bu kuşlarda insanlarda olduğu gibi eşini aşırı kıskanan kuşlar vardır. Kıskanmayan kuşlarda bulunuyor. Yani bu kuşlar başka kuşlar ile de eş olabiliyor. Kuş çiftleştirmek tamamen bir sanattır. Elimde boşta olan dişi ve erkek kuşlar var ama ben onları eşleştirmiyorum. Çünkü özellikleri birbirine uymuyor. Bol taklalı bir erkek ile bol taklalı bir dişi kuş çiftleştirilirse yavrusu sararır kalır ve uçmaz. Özellik olarak bir tarafı çok bir tarafı az olmalı. Kuşun özelliklerini bilerek çiftleştirmek gerekiyor. Sivas kuşuna yurt dışından da talep geliyor. Çünkü diğer yörelerin kuşları onların istediği sesi ve sürati veremiyor. O yüzden Sivas kuşunu herkes sahiplenmek istiyor" diye konuştu.