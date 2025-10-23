Değeri yarım milyondan fazla: Yurt dışından bile talep görüyor
Sivas'a özgü ‘Sivas kuşu', güçlü sesi ve dayanıklılığıyla dikkat çekerken, fiyatı 500 ila 600 bin lira arasında değişen bu özel ırk, yurt dışından bile yoğun talep görüyor. Harun Yıldırım ise 45 yıldır özenle yetiştirdiği kuşların neslini bozmadan korumak için büyük çaba harcıyor.
Sivas'a özgü ‘Sivas kuşu', güçlü sesi, dayanıklı yapısı ve eşsiz uçuş özellikleriyle dikkat çekiyor. Dört nesilden gelen, dört kandan oluşan bu özel ırk, 15 ila 35 metre arasında depar atabiliyor. Kanat perdelerinin genişliği, tüylerinin sık olması ve soğuğa dayanıklı yapısı, Sivas'ın sert iklimine uyum sağlamasını kolaylaştırıyor.