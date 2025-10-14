Değerlendirme süreciyle ilgili duyuru: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım sürerken sürece ilişkin bir duyuru geldi. Bakanlığın resmi adresinden yapılan açıklamaya göre, başvuruları reddedilen adaylar, iptal edilme sebeplerini online platform üzerinden görebilecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Kültür ve Turizm Bakanlığı; büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen alımı yapacağını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları, 25 Ağustos'ta başladı. Adaylar işlemlerini 8 Eylül'e kadar tamamladı.