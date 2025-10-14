Değerlendirme süreciyle ilgili duyuru: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuru sonuçları için geri sayım sürerken sürece ilişkin bir duyuru geldi. Bakanlığın resmi adresinden yapılan açıklamaya göre, başvuruları reddedilen adaylar, iptal edilme sebeplerini online platform üzerinden görebilecek. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Değerlendirme süreciyle ilgili duyuru: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1

Kültür ve Turizm Bakanlığı; büro personeli, koruma ve güvenlik görevlisi, temizlik personeli, şoför, aşçı, kütüphaneci, tekniker, teknisyen alımı yapacağını duyurmuştu. Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı başvuruları, 25 Ağustos'ta başladı. Adaylar işlemlerini 8 Eylül'e kadar tamamladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Değerlendirme süreciyle ilgili duyuru: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI PERSONEL ALIMINDA SON DURUM

Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları açıklanmış değil. Değerlendirme ve sınav aşamaları dikkate alındığında, sonuçların Ekim sonu ile Kasım başı arasında açıklanması bekleniyor.

Değerlendirme süreciyle ilgili duyuru: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3

795 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURU DEĞERLENDİRME SÜRECİ HAKKINDA DUYURU

Bakanlık son olarak 29 Eylül'de "Başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir." duyurusunu yaparken değerlendirme sürecinin devam ettiğini belirtti.

Değerlendirme süreciyle ilgili duyuru: Kültür ve Turizm Bakanlığı 795 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 4

Yayımlanan duyuruda; "
Başvuruları elektronik ortamda 25.08.2025-08.09.2025 tarihleri arasında alınan 795 Sözleşmeli Personel Alımı kapsamında, başvuruda aranan kriterleri taşımayan adayların başvuruları reddedilmiştir.

Başvuruları reddedilen adaylar, Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/ üzerinden başvurularının iptal edilme sebeplerini görebileceklerdir.

Durumlarına itiraz etmek isteyen adaylar 03.10.2025 tarihi mesai bitimine kadar yazılı olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı Çiğdem Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No:50 Yüzüncü Yıl Çankaya/ANKARA adresi Genel Evrak Birimine elden, posta ya da kargo yoluyla başvuruda bulunabilirler. Posta yoluyla yapılan başvurularda son başvuru tarihi mesai bitimine kadar Bakanlık genel evrak birimine ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikme nedeniyle son başvuru tarihinden sonra Bakanlık genel evrak birimine ulaşan başvurular işleme konulmayacaktır.

Başvuru durumlarını Kariyer Kapısında “Başvuru Bekliyor” olarak gören adayların başvuru değerlendirme süreci devam etmektedir.

Başvuru değerlendirme süreci tamamlandığında ayrıca duyuru yapılacaktır.

İlgililere duyurulur. " denildi.

DAHA FAZLA GÖSTER