Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı

Seyrantepe Mahallesi'nde 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip biriminde görevli 2 polis memuru korsan otoparkçılarla ilgili uygulama yaptığı sırada bir kişinin değnekçililik yaptığını tespit etti.