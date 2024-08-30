Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı

İstanbul Kağıthane'de korsan otoparkçılara yönelik uygulama yapan sivil trafik polisleri, değnekçi ve yakınlarının tekmeli saldırısına uğradı. Şüpheliler, gözaltına alınırken saldırganların daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.

Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı - 1

Seyrantepe Mahallesi'nde 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip biriminde görevli 2 polis memuru korsan otoparkçılarla ilgili uygulama yaptığı sırada bir kişinin değnekçililik yaptığını tespit etti.

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Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı - 2

Bir süre şüpheliyi izleyen polis memurları, sonrasında şüpheliye korsan otoparkçılıktan işlem yapmak istedi.

Daha önceden poliste 12 suç kaydı bulunduğu öğrenilen şüpheli E.İ.(25) polis memurlarına direnerek kaçmak istedi. E. İ.’nin akraba ve arkadaşlarının da dahil olmasıyla polis memurları kalabalık grubun arasında kaldı. Bu sırada şüpheliler polislere tekmeyle saldırdı.

Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı - 3

Polislerin yardım istemesi üzerine olay yerine gelen takviye polis kuvvetleri şüpheliler E.İ., İ. İ.(30) ve E.K.'yi (41) gözaltına aldı.

Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı - 4

Polislerin grubun arasında kalıp saldırıya uğradığı anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı - 5

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Şüphelilerin gözaltına alınarak Cinayet Büro Amirliğine getirildi. Şüphelilerden E. İ.’nin daha önceden poliste 12, İ.İ.’nin ise 7 suç kaydı olduğu belirlendi.

Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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