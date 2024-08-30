Değnekçilerden polise saldırı: 3 gözaltı
İstanbul Kağıthane'de korsan otoparkçılara yönelik uygulama yapan sivil trafik polisleri, değnekçi ve yakınlarının tekmeli saldırısına uğradı. Şüpheliler, gözaltına alınırken saldırganların daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu da ortaya çıktı.
Seyrantepe Mahallesi'nde 27 Ağustos Salı günü saat 22.00 sıralarında Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekip biriminde görevli 2 polis memuru korsan otoparkçılarla ilgili uygulama yaptığı sırada bir kişinin değnekçililik yaptığını tespit etti.