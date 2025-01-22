Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü
Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de dün sabaha karşı başlayan yangında 76 can yitirildi. Oteldeki yangın söndürüldü. Bu sabah otel çevresinde kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Otelin içi ise bir enkazı andırıyor.
Türkiye, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor.Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangına 76 kurban verildi.