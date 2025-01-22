Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü

Felakete ilişkin başlatılan soruşturmada otel sahibinin de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Yangının çıktığı oteldeki çalışmalar ise sürüyor.

Bu sabah otel çevresinde drone aracılığıyla kaydedilen görüntüler yaşanan dehşetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük bölümü ahşaptan oluşan yapının küle döndüğü görüldü.