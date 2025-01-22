Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü

Bolu’daki Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulunan Grand Kartal Otel’de dün sabaha karşı başlayan yangında 76 can yitirildi. Oteldeki yangın söndürüldü. Bu sabah otel çevresinde kaydedilen görüntüler, felaketin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi. Otelin içi ise bir enkazı andırıyor.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 1

Türkiye, tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşıyor.

Bolu’nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de çıkan yangına 76 kurban verildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 2

Felakete ilişkin başlatılan soruşturmada otel sahibinin de aralarında bulunduğu dokuz kişi gözaltına alındı.

Yangının çıktığı oteldeki çalışmalar ise sürüyor.

Bu sabah otel çevresinde drone aracılığıyla kaydedilen görüntüler yaşanan dehşetin büyüklüğünü bir kez daha gözler önüne serdi.

Büyük bölümü ahşaptan oluşan yapının küle döndüğü görüldü.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 3

Otelin içi ise bir enkazı andırıyor.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 4

12 kattan oluşan binanın içinde kaydedilen görüntüler, binanın küle döndüğünü gösteriyor.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 5

OTELDE 238 MİSAFİR VARDI

Felaketin yaşandığı otelde, yarıyıl tatili nedeniyle çok sayıda misafir vardı.

161 odalı otede 238 kişi konaklıyordu.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 6

Amerikan kayak otellerinin yapısının örnek alındığı otelin büyük bölümü ahşap olarak inşa edilmişti.

Otelin içinde çekilen fotoğraflar, alevlerin yapının ahşap olmasından kaynaklı hızla büyüdüğü görüşünü doğrular nitelikte...

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 7

AFAD EKİPLERİ BUGÜN ARAMA YAPACAK

Hastanelerde yaralıların tedavileri sürerken, AFAD ekipleri felaketin yaşandığı otelde yeniden arama çalışması yapacak.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 8

Otelin tüm kat ve odaları kontrol edilerek içeride birinin kalmış olma ihtimalini araştıracak.

Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 9
Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 10
Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 11
Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 12
Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 13
Dehşetin izleri: Kartalkaya’da yanan Grand Kartal Otel’in içi enkaza dönüştü - 14
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