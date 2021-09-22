Dekan böyle dikkat çekmeye çalıştı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kavukcu, orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir yol seçti. Yanmış ağaçlar arasında başına teneke geçirerek dolaşan dekan, "teneke kafalılık" algısına gönderme yaptığını söyledi.

Abone ol Paylaş









DHA 22.09.2021 - 11:16

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kavukcu, orman yangınlarına dikkat çekmek için ilginç bir yol seçti. Yanmış ağaçlar arasında başına teneke geçirerek dolaşan dekan, "teneke kafalılık" algısına gönderme yaptığını söyledi.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, orman yangılarına dikkat çekmek amacıyla başına teneke geçirip, yanmış ağaçların arasında dolaşarak, çıkardığı seslerle performans sergiledi.

Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, terör, şiddet, atık, israf, ölüm, corona virüs, mülteci ve sonsuzluk gibi güncel sorunlar ile toplumsal olaylara dikkat çekmek için bugüne kadar birçok performans sunan Kavukcu, bu kez orman yangınlarına değindi.

Kavukcu, Erzincan Ovası'nı gören dağ yamacında yakılmış bitki örtüsü ve ağaçlık arazide, kimi zaman başına taktığı bazen de farklı şekillerde kullandığı tenekeyle performans sergiledi.





Bu sırada bölgede çakan şimşek ve yağışın habercisi gök gürültüsüyle de işitsel doğal kompozisyonun oluştuğu etkinlik ile ilgili Kavukcu, doğayla insanın aynı değerlere beraber tepki verebileceğinin de simgesi olduğunu söyledi.

"Teneke kafalılık" algısına gönderme yaptığını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Bu, doğaya sahip çıkmamanın, dikkatsizliğin ve terörün oluşturmuş olduğu bir sonuca dövünmenin anlamsızlığı üzerine eleştirel bir dildir. Bir yanıyla da ülkemizin en önemli değerlerinden birine, bize emanet edilmiş doğaya karşı insanların dikkatsizliği ve saygısızlığına bir tepki dilidir. Tenekeden çıkardığım sesler de 'teneke kafalılık' olarak da adlandırılabilen toplumdaki algıya bir göndermedir" dedi.





Sergilediği performansın terör veya çıkar amaçlı yangını körükleyenlere karşı duyarsızlığa da bir tepki olduğunu kaydeden Kavukcu, "Bu konuda ülkemizde ve sanatçının yaşadığı kentlerden Erzincan'da doğaya dikilen her bir fidan için destek ve gönül verenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.





Erzincan merkezde daha önce kadına yönelik şiddeti konu alan çalışma yapan Prof. Dr. Kavukcu, ilk yüzeye 'anne', ikinci yüzeye 'şiddet', üçüncü yüzeye 'aile' kavramlarını yazmıştı. Kavukcu, yerdeki buzlara da 'kadına şiddet' yazarak performansını sergilerken, 13 metrelik kulenin en üst noktasından düşen buz parçaları nedeniyle ölümden dönmüştü.

Paylaş







