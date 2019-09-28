Kavukçu, "Böyle bir ateşi yakıp Erzincan anlamında, Erzincan kavramları üzerinde ve doğasında birliktelik mesajı vermeye çalıştık. Tabii bu aynı zamanda Türkiye'de yaşanması gereken birlikteliğe de göndermesi olan bir çalışma. Performansta birçok renk kullandık. Ateş, sıcaklık etkisi, etrafında buluşma etkisi ve onunla birlikte renklerin de birliktelik sağlayıp katkıyı artırması, daha yaygın bir temelde anlam vermektedir." diye konuştu.