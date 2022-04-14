Deliçay Deresi çöplüğe döndü

Osmaniye'deki Deliçay Deresi çöplüğe döndü. Derenin çevresi ve içi atıktan görünmüyor. Bu duruma kötü koku da eşlik edince vatandaşlar bölgeden geçemez hale geldi.

Haberler - İHA - NTV Haber 14.04.2022 - 12:02

Deliçay Deresi çöplüğe döndü - 1

'nin Düziçi ilçesindeki Deliçay Deresi'nin çöplük gibi kullanılması sonucu suyun içi ve kıyı bölgesi tamamen atıkla doldu.

Deliçay Deresi çöplüğe döndü - 2

Ceyhan Nehri'ne dökülen Sabun Çayı'na karışan dere, son günlerde bu hale geldi. Derenin Karacaoğlan Mahallesi'nden geçen bölümü, vatandaşların bilinçsiz kullanımı nedeniyle çöple doldu.

Deliçay Deresi çöplüğe döndü - 3

Kirliliğin yanında ölmüş hayvanlar da etrafa koku yayılmasına neden oldu. Genellikle ilkbahar aylarında karların erimesiyle Deliçay Deresi'nin debisi yükseliyor.

Deliçay Deresi çöplüğe döndü - 4

Sudaki atıklar da Sabun Çayı'na karışıyor. Bu nedenle balıklar ve çaydan su içen hayvanlar risk altında.

Deliçay Deresi çöplüğe döndü - 5

Bölge halkı, derenin artık hastalık saçtığını ve bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylüyor.

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