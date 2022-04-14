Deliçay Deresi çöplüğe döndü

Haberler - İHA - NTV Haber 14.04.2022 - 12:02
Osmaniye'nin Düziçi ilçesindeki Deliçay Deresi'nin çöplük gibi kullanılması sonucu suyun içi ve kıyı bölgesi tamamen atıkla doldu.
Ceyhan Nehri'ne dökülen Sabun Çayı'na karışan dere, son günlerde bu hale geldi. Derenin Karacaoğlan Mahallesi'nden geçen bölümü, vatandaşların bilinçsiz kullanımı nedeniyle çöple doldu.
Kirliliğin yanında ölmüş hayvanlar da etrafa koku yayılmasına neden oldu. Genellikle ilkbahar aylarında karların erimesiyle Deliçay Deresi'nin debisi yükseliyor.
Sudaki atıklar da Sabun Çayı'na karışıyor. Bu nedenle balıklar ve çaydan su içen hayvanlar risk altında.
Bölge halkı, derenin artık hastalık saçtığını ve bir an önce temizlenmesi gerektiğini söylüyor.