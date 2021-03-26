"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş

"Delikanlı" lakaplı Fırat K.’nın yeni şiddet görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K., yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ediyor.



Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.