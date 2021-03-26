"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş

Kocaeli'de kendisi gibi işitme engelli bir vatandaşı darp ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan Fırat K. isimli zanlı adliyeye sevk edildi. Öte yandan "Delikanlı" lakaplı zanlının yeni şiddet görüntüleri de ortaya çıktı.

İHA 26.03.2021 - 16:21 | Son Güncelleme : 26.03.2021 - 16:30

"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş - 1
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde engelli bir genci öldüresiye döven ve polis ekiplerince gözaltına alınan Fırat K.’nin yeni şiddet görüntüleri ortaya çıktı.
"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş - 2
Engin E. isimli bir engelli vatandaşı acımasızca döven Fırat K.’nın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.
"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş - 3
Kendisinin de işitme ve konuşma engelli olduğu öğrenilen Fırat K., dün Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.
"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş - 4

Ters kelepçe ile emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Delikanlı" seri saldırgan çıktı: Dövmeyi alışkanlık haline getirmiş - 5
"Delikanlı" lakaplı Fırat K.’nın yeni şiddet görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde Fırat K., yine kendisi gibi engelli bir vatandaşı darp ediyor.

Bir diğer görüntüde ise Fırat K.’nın da içinde olduğu bir grubun kavga görüntüleri görülüyor.

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