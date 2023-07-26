"Delirten hastalık" hayatını mahvetti
Antalya'da Feride Kandan'ın halk arasında "delirten hastalık' olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan "Trigeminal Nevralji" nedeniyle kabusu yaşıyor. Kandan, “Hiç geçmeyen bir ağrım var. Hayatım zehir oldu. Yüzümün sağ tarafından nefret ediyorum, koparıp atmak istiyorum." dedi.
Kepez ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Feride Kandan’ın mayıs ayında dişinde ağrı başladı.
Ağrı kesicilere rağmen ağrısı dinmeyen Kandan, beyin cerrahına muayene oldu. Hekim kendisine, halk arasında "delirten hastalık" olarak bilinen ve yüz bölgesinde dayanılmaz ağrılara neden olan "Trigeminal Nevralji" belirtileri gösterdiğini ve bir an önce tedaviye başlaması gerektiğini söyledi.