DEM Parti 17.00’de açıklama yapacak: Diyarbakır’da ses sistemi ve dev ekran kuruluyor
DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüştü. Görüşmeyi tamamlayan heyet saat 17.00’de açıklama yapacak. Bu açıklamada Öcalan’ın terör örgütü PKK’yı feshettiğine yönelik mesaj vermesi bekleniyor. Açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na ses sistemi ve dev ekranlar getirildi.
DEM Parti İmralı heyetinin saat 17.00’de yapacağı açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na dev ekran ve ses sistemi kurulmaya başlandı.
Silah bırakma çağrısı için kritik gün: DEM Parti 17.00'de açıklama yapacak