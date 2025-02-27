DEM Parti 17.00’de açıklama yapacak: Diyarbakır’da ses sistemi ve dev ekran kuruluyor

DEM Parti heyeti, İmralı Adası’nda terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüştü. Görüşmeyi tamamlayan heyet saat 17.00’de açıklama yapacak. Bu açıklamada Öcalan’ın terör örgütü PKK’yı feshettiğine yönelik mesaj vermesi bekleniyor. Açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na ses sistemi ve dev ekranlar getirildi.

DEM Parti 17.00’de açıklama yapacak: Diyarbakır’da ses sistemi ve dev ekran kuruluyor - 1

DEM Parti İmralı heyetinin saat 17.00’de yapacağı açıklama öncesinde Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’na dev ekran ve ses sistemi kurulmaya başlandı.

Silah bırakma çağrısı için kritik gün: DEM Parti 17.00'de açıklama yapacak

TÜRKİYE HABERLERİ

DEM Parti 17.00’de açıklama yapacak: Diyarbakır’da ses sistemi ve dev ekran kuruluyor - 2

İMRALI'DA ÜÇÜNCÜ GÖRÜŞME TAMAMLANDI

DEM Parti heyeti, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la bugün İmralı’da üçüncü kez görüştü.

Görüşmenin ardından gözler saat 17.00’de İstanbul’da yapılacak açıklamaya çevrildi.

Açıklamada, terör örgütü elebaşı Öcalan’ın PKK’yı feshettiğine yönelik mesajının okunması bekleniyor.

DEM Parti 17.00’de açıklama yapacak: Diyarbakır’da ses sistemi ve dev ekran kuruluyor - 3

Açıklamanın, DEM Parti tarafından Van, Diyarbakır, Mersin’de LED ekranlarda canlı yayınlanacağının duyurulmasının ardından, Diyarbakır’daki Dağkapı Meydanı’nda hazırlıklar yapıldı.

DEM Parti 17.00’de açıklama yapacak: Diyarbakır’da ses sistemi ve dev ekran kuruluyor - 4

Meydana ses sistemi ve ekran getirildi.

Sistemler vinç ile kurulmaya başlandı.

DAHA FAZLA GÖSTER