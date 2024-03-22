DEM PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - DEM PARTİ (Demokrasi ve Atılım Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
DEM PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il DEM PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için DEM PARTİ belediye başkan adayları listesi...
İL İL DEM PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ
- Ankara: Gültan Kışanak
- Van: Abdullah Zeydan
- Adana: Mahfuz Güleryüz
- Antalya: Kemal Bülbül
- Aydın: Suzan Koç
- Balıkesir: Mehmet Rauf Kocaman
- Bursa: İhsan Seylan
- Denizli: Cevahir Kayar
- Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük
- Erzurum: Gülderen Varli
- Eskişehir: İzzettin Altun
- Gaziantep: Selman Tutumlu
- Hatay: Perihan Pakize Sinemillioğlu
- İstanbul: Meral Danış Beştaş
- İzmir: Akın Birdal
- Kahramanmaraş: Ali Ardıç
- Kayseri: İhsan Sarıyar
- Kocaeli: Hasan Özgüneş
- Konya: Bülent Kılıç
- Malatya: Abdulvahap Ekim
- Mardin: Ahmet Türk
- Muğla: Yusuf Uludağ
- Ordu: Necmettin Durmuş
- Sakarya: Engin Güleser
- Samsun: İnci Aydın
- Şanlıurfa: Celaledin Erkmen
- Tekirdağ: Sadi Özdemir
- Trabzon: Bedriye Zırığ