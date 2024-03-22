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DEM PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - DEM PARTİ (Demokrasi ve Atılım Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi

DEM PARTİ belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il DEM PARTİ belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için DEM PARTİ belediye başkan adayları listesi...

DEM PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - DEM PARTİ (Demokrasi ve Atılım Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 1

İL İL DEM PARTİ BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • Ankara: Gültan Kışanak
  • Van: Abdullah Zeydan
  • Adana: Mahfuz Güleryüz
  • Antalya: Kemal Bülbül
  • Aydın: Suzan Koç
  • Balıkesir: Mehmet Rauf Kocaman
  • Bursa: İhsan Seylan
  • Denizli: Cevahir Kayar
  • Diyarbakır: Ayşe Serra Bucak Küçük
  • Erzurum: Gülderen Varli
  • Eskişehir: İzzettin Altun
  • Gaziantep: Selman Tutumlu
  • Hatay: Perihan Pakize Sinemillioğlu
  • İstanbul: Meral Danış Beştaş
  • İzmir: Akın Birdal
  • Kahramanmaraş: Ali Ardıç
  • Kayseri: İhsan Sarıyar
  • Kocaeli: Hasan Özgüneş
  • Konya: Bülent Kılıç
  • Malatya: Abdulvahap Ekim
  • Mardin: Ahmet Türk
  • Muğla: Yusuf Uludağ
  • Ordu: Necmettin Durmuş
  • Sakarya: Engin Güleser
  • Samsun: İnci Aydın
  • Şanlıurfa: Celaledin Erkmen
  • Tekirdağ: Sadi Özdemir
  • Trabzon: Bedriye Zırığ

TÜRKİYE HABERLERİ

DEM PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - DEM PARTİ (Demokrasi ve Atılım Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 2

DEM PARTİ İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI

  • Şanlıurfa Viranşehir: Serhat Dicle İnan
  • Şanlıurfa Ceylanpınar: Uğur Kahraman
  • Şanlıurfa Suruç: Ayten Kaya
  • Hakkari Yüksekova: Şadiye Kırmızıgül
  • Hakkari Merkez: Mehmet Sıddık Akış
  • Hakkari Şemdinli: Naif Eroğuz
  • Hakkari Yüksekova: Mustafa İnaç
  • Hakkari Yüksekova: Fatih Safalı
  • Ağrı Merkez: Hazal Aras
  • Bitlis Merkez: Mehmet Nezir Karabaş
  • Bitlis Tatvan: Mümin Erol
  • Bitlis Güroymak: Mehmet Şirin Üncü
  • Siirt Merkez: Sofya Alağaş
  • Siirt Kurtalan: Ali Rıza Bingöl
  • Siirt Eruh: Hüseyin Oktayı
  • Siirt Baykan: Şefik Günel
  • Tunceli Merkez: Cevdet Konak
  • Mersin Akdeniz: Hoşyar Sarıyıldız
  • Ağrı Taşlıçay: Mehmetali Budak
  • Bingöl Merkez: Aydın Bürçün
  • Bitlis Adilcevaz: Cesim Tusun
  • Bitlis Hizan: Kerem Uğur
  • Bitlis Ahlat: Baran Turan
  • Bitlis Merkez: Hüseyin Öztürk
  • Şırnak Merkez: Turan Saltan
  • Ağrı Patnos: Rojbin Kartal Manzak
  • Muş Malazgirt: Ahmet Kenan Türker
  • Muş Malazgirt: Aşan Ateş
  • Van Çaldıran: Hatice Atabay Gündoğdu
  • Van Bahçesaray: Ayvaz Hazir
  • Bingöl Genç: İdris Elhakan
  • Van Edremit: Rabia Başak Koç
  • Van Erciş: Baran Bilici
  • Bingöl Karlıova: Mehmet Genç
  • Van İpekyolu: Cevdet Altındağ
  • Muş Merkez: Sırrı Söylemez
  • Adıyaman Çelikhan: Hüseyin Uzun
  • Tunceli Mazgirt: Orhan Çelebi
  • Van Tuşba: Hanım Akkoş
  • Adıyaman Merkez: Mahmut Kapçak
  • Hakkari Merkez: Remzi Çiftçi
  • Ağrı Diyadin: Adnan Doğan
  • Muş Bulanık: Aryan Doğan
  • Van Başkale: Şengül Polat
  • Van Gürpınar: Mehmet Tahir Ertaş
  • Van Saray: Davut Acar
  • Van Muradiye: Hediye Sayiner
  • Van Özalp: Sakine Kutpınar
  • Van Gevaş: Ruknettin Hakan
  • Van Çatak: Reşat Eraslan
  • Bitlis Ahlat: Zelal Yılmaz
  • Iğdır Tuzluca: İsmet İlkutlu
  • Şırnak Uludere: Ali Ürek
  • Siirt Baykan: Mehmet Nedim Yüksekbağ
  • Siirt Pervari: Bedri Şahbudak
  • Siirt Merkez: Alaaddin Aydın
  • Siirt Kurtalan: Abdulhakim Sevgili
  • Siirt Baykan: Enes Cengiz
  • Elazığ Karakoçan: Cafer Oğur
  • Bingöl Merkez: Selahattin Koçin
  • Hakkari Çukurca: Arafat Çetinkaya
  • Adana Ceyhan: Cemal Gök
  • Adana Çukurova: Mehmet Can Çelik
  • Adana Karataş: Vejdi Oral
  • Adana Seyhan: Mehmet Karakış
  • Adana Yüreğir: İbrahim Kocaman
  • Adıyaman Merkez: Mehmet Bahattin Bilgin
  • Adıyaman Besni: Mustafa Sular
  • Adıyaman Gölbaşı: Ergün Varhan
  • Adıyaman Kahta: Osman Özbek
  • Adıyaman Samsat: Yasin Ertan
  • Adıyaman Tut: Memet Kösele
  • Afyonkarahisar Merkez: Zehra Yalçın
  • Afyonkarahisar Dinar: Hazar Ziya Kızıl
  • Afyonkarahisar Emirdağ: Serdar Dalmış
  • Afyonkarahisar Sandıklı: Recep Erkek
  • Afyonkarahisar Sultandağı: Mehmet Şükrü Kahraman
  • Ağrı Doğubayazıt: Kenan Alkan
  • Ağrı Eleşkirt: Menderes Yıldız
  • Ağrı Hamur: Hikmet Adıgüzel
  • Ağrı Tutak: Mahmut Tataş
  • Aksaray Merkez: Kıymet Temel
  • Amasya Merkez: Deniz Yılmaz
  • Amasya Gümüşhacıköy: Ayşegül Korkutan
  • Ankara Akyurt: Cüneyt Yıldırım
  • Ankara Altındağ: Mehmet Adil Başkara
  • Ankara Ayaş: Salih Berkay Uluçay
  • Ankara Beypazarı: Nurhayat Özkan
  • Ankara Çamlıdere: Mekke Koç
  • Ankara Çankaya: Türkan Demir
  • Ankara Çubuk: Halil İbrahim Özkahriman
  • Ankara Elmadağ: Erkin Akbay
  • Ankara Etimesgut: İkram Bedir
  • Ankara Evren: Hakan Kıyak
  • Ankara Gölbaşı: Ümit Göksu
  • Ankara Güdül: İlhan Karaman
  • Ankara Haymana: Mahmut Başaran
  • Ankara Kahramankazan: Anıl Sabahattin Karlı
  • Ankara Kalecik: Mustafa Demir
  • Ankara Keçiören: Sadık Yıldız
  • Ankara Kızılcahamam: Zeynep Tan Parlak
  • Ankara Mamak: Elif Kaya
  • Ankara Nallıhan: Korhan Özkıvanç
  • Ankara Pursaklar: Baran Yalçınkaya
  • Ankara Sincan: Nevroz Bulak
  • Ankara Şereflikoçhisar: Mustafa Erbek
  • Antalya Aksu: Rezzan Çelik
  • Antalya Alanya: Mehmet Şirin Filiz
  • Antalya Döşemealtı: Cavit Dağ
  • Antalya Elmalı: Abdullah Keser
  • Antalya Finike: Kamil Dağ
  • Antalya Gazipaşa: Medeni Kaya
  • Antalya Kaş: Atila Çelik
  • Antalya Kemer: Dursun Satıcı
  • Antalya Kepez: Selami Özyaşar
  • Antalya Konyaaltı: Alaettin Güven
  • Antalya Korkuteli: Remzi Yıldız
  • Antalya Kumluca: Haydar Çelik
  • Antalya Muratpaşa: Erhan Aktı
  • Antalya Serik: Tayfun Yüksel
  • Ardahan Göle: Serkan Yılmaz
  • Artvin Ardanuç: Zeynep Nur Akkuş Dağ
  • Artvin Arhavi: Rezan Kayran Ay
  • Artvin Merkez: Levent Serhan
  • Artvin Murgul: Ensar Topal
  • Artvin Yusufeli: Özden Ünal
  • Aydın Didim: Nizamettin Özden
  • Aydın Efeler: Öznur Kızılay
  • Aydın Germencik: Güven Çelik
  • Aydın Kuşadası: Sabahattin Bor
  • Aydın Nazilli: Besriye Tekgür
  • Aydın Sultanhisar: Hüsnü Taş
  • Balıkesir Ayvalık: Seçkin Süslü
  • Balıkesir Burhaniye: Asuman Bal
  • Balıkesir Edremit: Harika Şişmanlar
  • Balıkesir Gömeç: Abdurrahim Yıldırım
  • Bartın Merkez: Ramazan Karaduman
  • Batman Merkez: Gülüstan Sönük
  • Batman Merkez: Osman Ekinci
  • Batman Beşiri: Mehmet Akif Akın
  • Batman Beşiri: Halil İbrahim Karabulut
  • Batman Gercüş: Yılmaz Suphi Aslan
  • Batman Hasankeyf: Mecit Tokdemir
  • Batman Kozluk: Mehmet Reşit Haşimi
  • Batman Kozluk: Ruşen Sankur
  • Batman Sason: Celal Alphan
  • Bayburt Merkez: Tülay Kılınç
  • Bilecik Merkez: Ömer Ege
  • Bilecik Osmaneli: Abdurrahim Şengül
  • Bingöl Adaklı: Ahmet Delikanlı
  • Bingöl Kiğı: Sema Getlaç
  • Bingöl Solhan: Remzi Sönmez
  • Bingöl Yayladere: Kemal Seven
  • Bingöl Yedisu: Kadriye İbin
  • Bitlis Güroymak: Mazlum Soyürün
  • Bolu Merkez: Veli Saçılık
  • Burdur Merkez: Fatma Arslan
  • Bursa Gemlik: Hadice Ateş
  • Bursa Gürsu: Rabia Toktaş
  • Bursa İnegöl: Sertip Tokoğlu
  • Bursa İznik: Mehmet Baki Özmen
  • Bursa Karacabey: Murat Tuzak
  • Bursa Kestel: Sabiha Toktaş
  • Bursa Mudanya: Zilan Günay
  • Bursa Mustafakemalpaşa: Kemal Yıldrak
  • Bursa Nilüfer: Mazlum Taş
  • Bursa Orhangazi: Mecit Akgüç
  • Bursa Osmangazi: Gül Pola
  • Bursa Yenişehir: Yusuf Zana Toprak
  • Bursa Yıldırım: Mahkum Taş
  • Çanakkale Biga: Nevzat Kutluay
  • Çanakkale Merkez: Canan Aytaç
  • Çanakkale Merkez: Mehmet Fatih İşçi
  • Çanakkale Gelibolu: Dilara Ebik
  • Çanakkale Gökçeada: Evren Kanşıray
  • Çankırı Merkez: Sadiye Akoğlu
  • Çorum Merkez: Ümit Küçükbayatlılı
  • Denizli Honaz: Mecbure Karabalık
  • Denizli Merkezefendi: Hasan Eliş
  • Denizli Pamukkale: Ayşe Levzan Süzük
  • Denizli Sarayköy: Şaban Badak
  • Diyarbakır Bağlar: Siraç Çelik
  • Diyarbakır Bismil: Mizgin Ekin
  • Diyarbakır Çermik: Berat Can
  • Diyarbakır Çınar: Semra Akyüz
  • Diyarbakır Çüngüş: Habib Demirkol
  • Diyarbakır Dicle: Haci Akengin
  • Diyarbakır Eğil: Mehmet Zülküf Polat
  • Diyarbakır Ergani: Şiyar Güldiken
  • Diyarbakır Hani: Besile Narin
  • Diyarbakır Hazro: Erhan Güven
  • Diyarbakır Kayapınar: Gülşen Sincar
  • Diyarbakır Kocaköy: Mehmet Şık
  • Diyarbakır Kulp: Fatma Ay
  • Diyarbakır Lice: Dilek Diyar Özer
  • Diyarbakır Silvan: Sevim Biçici
  • Diyarbakır Sur: Adnan Örhan
  • Diyarbakır Yenişehir: Safiye Akdağ
  • Düzce Merkez: Ayfer Fatma Çelik
  • Edirne Merkez: Aylin Hacaloğlu
  • Edirne Keşan: Abdullah Kaya
  • Elazığ Merkez: Hayrettin Kaya
  • Elazığ Merkez: Halil Besili
  • Elazığ Karakoçan: İsmail Koç
  • Elazığ Maden: Ayşe Çiftçi
  • Elazığ Palu: Mehmet Şahin
  • Erzincan Çayırlı: Serhat Arslan
  • Erzincan Merkez: Evren Çevik
  • Erzincan Kemah: Tuğba Dündar
  • Erzincan Tercan: Tülay Dölen
  • Erzincan Üzümlü: Mehmet Baytekin
  • Erzurum Çat: Nihat Yuca
  • Erzurum Hınıs: Gürsel Eren
  • Erzurum Horasan: Şahabettin Güldür
  • Erzurum Karaçoban: Kazim Erhan
  • Erzurum Karayazı: Bahar Göksu
  • Erzurum Köprüköy: Mehmetraşit Tatli
  • Erzurum Palandöken: İsmail Kaya
  • Erzurum Tekman: Abdurrahman Sever
  • Erzurum Yakutiye: Mevlüt Efe
  • Eskişehir Mahmudiye: Ruzgar Çetin
  • Eskişehir Mihalgazi: Mert Nihat Karaatlı
  • Eskişehir Odunpazarı: Ferit Dilman
  • Eskişehir Tepebaşı: Elif Aslan
  • Gaziantep Araban: Rifat Dağdelen
  • Gaziantep İslahiye: Mehmet Güllü Aydın
  • Gaziantep Karkamış: Dilan Coşkun
  • Gaziantep Nizip: Yusuf Güler
  • Gaziantep Nurdağı: Müslüm Denizhan
  • Gaziantep Oğuzeli: Yılmaz Melet
  • Gaziantep Şahinbey: Yakup Koca
  • Gaziantep Şehitkamil: Kemal İlik
  • Giresun Merkez: Feride Kızgit
  • Gümüşhane Merkez: Abdulkerim Zırığ
  • Hatay Dörtyol: Sabuha Akdağ
  • Hatay Erzin: Beşir Katmış
  • Hatay İskenderun: Mahmut Aydıncı
  • Hatay Kırıkhan: Mediha Yüksel
  • Hatay Payas: Ayşe Elif Ela Hasanoğlu
  • Iğdır Aralık: Sadık Zira
  • Iğdır Merkez: Mehmet Nuri Güneş
  • Iğdır Merkez: Yaşar Sarıtaş
  • Iğdır Merkez: Ömer Çelik
  • Isparta Eğirdir: Hatice Uçar
  • Isparta Merkez: Meral Karakuş
  • İstanbul Adalar: Mehmet Galip Ataş
  • İstanbul Arnavutköy: Dürdane Bulgan
  • İstanbul Bakırköy: Medeni Andok
  • İstanbul Başakşehir: Kevser Şişman Taşdemir
  • İstanbul Beşiktaş: Bilgin Aktaş
  • İstanbul Beykoz: Senem Yılmaz
  • İstanbul Beylikdüzü: Sidar Duman Öner
  • İstanbul Büyükçekmece: Musa Karademir
  • İstanbul Gaziosmanpaşa: Ercan Sağlam
  • İstanbul Güngören: Muzaffer Bozkurt
  • İstanbul Kadıköy: Veysi Eski
  • İstanbul Kağıthane: Burhan Damarlı
  • İstanbul Küçükçekmece: Berivan Demir
  • İstanbul Sultanbeyli: Ertan Hamitoğlu
  • İstanbul Sultangazi: Erol Tunç
  • İstanbul Ümraniye: Edip Alpata
  • İzmir Aliağa: Gül Ekici
  • İzmir Balçova: Hüseyin Çelik
  • İzmir Bayındır: Rojda Tanman
  • İzmir Bayraklı: Pervin Polat
  • İzmir Bergama: Rojbin Tufan
  • İzmir Bornova: Saki Gök
  • İzmir Buca: Hurşi Ataman
  • İzmir Çeşme: Abdullah Dokcu
  • İzmir Çiğli: Ahmet Şanci
  • İzmir Dikili: Sinan Özer
  • İzmir Foça: Özgül Turunçoğlu
  • İzmir Gaziemir: İsmail Başçı
  • İzmir Güzelbahçe: Özlem Aydınalp
  • İzmir Karabağlar: Ozan Hasan Yıldırım
  • İzmir Karaburun: Ertuğrul Barka
  • İzmir Karşıyaka: Oya Kızılkaya Zeyrek
  • İzmir Kemalpaşa: Elbiran Yaşar
  • İzmir Kınık: Ebubekir Turan
  • İzmir Konak: Faraşin Gümüş
  • İzmir Menderes: Hande Aydoğdu
  • İzmir Menemen: Fuat Şengül
  • İzmir Narlıdere: Hasan Dikici
  • İzmir Ödemiş: Mehmet Nezir Kabak
  • İzmir Seferihisar: Canan Kılıç
  • İzmir Selçuk: Ayşe Özdamar
  • İzmir Tire: Sedat Turan
  • İzmir Torbalı: Adem Aydın
  • İzmir Urla: Saim Serin
  • Kahramanmaraş Afşin: Yasin Taşkın
  • Kahramanmaraş Çağlayancerit: Adnan Korkmaz
  • Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Elif Tuğçe Demiroğlu
  • Kahramanmaraş Ekinözü: Elmast Tolmaç
  • Kahramanmaraş Elbistan: Dilan Çetin
  • Kahramanmaraş Göksun: Berfin Hasbay
  • Kahramanmaraş Onikişubat: Adile Erkan
  • Kahramanmaraş Türkoğlu: Fırat Duymak
  • Karabük Merkez: Emine Kaya
  • Karaman Merkez: Zozan Efetürk
  • Kars Digor: Adem Oyman
  • Kars Digor: Hüsnü Anci
  • Kars Kağızman: Mehmet Alkan
  • Kars Merkez: Kenan Karahancı
  • Kars Sarıkamış: Hüseyin Altun
  • Kars Selim: Asker Köse
  • Kastamonu Merkez: Yakup Akyol
  • Kayseri Kocasinan: Yakup Kaya
  • Kayseri Melikgazi: Hasan Ekici
  • Kayseri Sarız: Erdem Çelebi
  • Kırıkkale Merkez: Cahide Dorak
  • Kırıkkale Yahşihan: Hamit Polat
  • Kırklareli Merkez: Mizgin Özkurt Aksu
  • Kırşehir Merkez: Kadriye Turan
  • Kilis Merkez: Ahmet Üçer
  • Kilis Musabeyli: Fırat Can
  • Kocaeli Başiskele: Berfin Tunç
  • Kocaeli Darıca: Erkan Şik
  • Kocaeli Dilovası: Mustafa Avci
  • Kocaeli Gölcük: Hasan Nas
  • Kocaeli İzmit: Gencer Demirkaya
  • Kocaeli Karamürsel: Yılmaz Tunç
  • Kocaeli Kartepe: İbrahim Ergin
  • Kocaeli Körfez: Seracettin Başboğa
  • Konya Akşehir: Osman Erdal
  • Konya Cihanbeyli: Eylül Yaylacı
  • Konya Çumra: İsmail Altun
  • Konya Ereğli: Erol Gül
  • Konya Karatay: Mehmet Salih Damar
  • Konya Kulu: Bekir Karakurt
  • Konya Meram: Hıdır Gümüş
  • Konya Sarayönü: Süleyman Çorum
  • Konya Selçuklu: Ahmet Nergiz
  • Konya Seydişehir: Fatma Gürlek
  • Konya Yunak: Mehmet Necati Dursun
  • Kütahya Merkez: Sibel Temel
  • Kütahya Tavşanlı: Mehmet Nevroz Türk
  • Malatya Arguvan: Suna Gedik
  • Malatya Battalgazi: Ayşe Şahin
  • Malatya Doğanşehir: Metin Birişik
  • Malatya Pütürge: Elif Aslan
  • Malatya Yazıhan: İbrahim İncesu
  • Malatya Yeşilyurt: Hasan Lekesiz
  • Manisa Akhisar: Tekin Kızıltaş
  • Manisa Gölmarmara: Abdurrahman Tarı
  • Manisa Kırkağaç: Ragıp Özcan
  • Manisa Salihli: Cevdet Yıldız
  • Manisa Saruhanlı: Mustafa Yanar
  • Manisa Turgutlu: Mahmut Pala
  • Mardin Artuklu: Mehmet Ali Amak
  • Mardin Dargeçit: Asya Gezer
  • Mardin Derik: Songül Özbahçeci
  • Mardin Kızıltepe: Zeyni İpek
  • Mardin Mazıdağı: Kudret Uçuk
  • Mardin Midyat: Hikmet Duman
  • Mardin Nusaybin: Gülbin Şahin Dağhan
  • Mardin Ömerli: Necla Figan Altındağ
  • Mardin Savur: Hatice Öncü
  • Mardin Yeşilli: Sami İldem
  • Muğla Bodrum: Mehmet Polat
  • Muğla Dalaman: Halit Oruç
  • Muğla Datça: Fatma Çetinkaya
  • Muğla Fethiye: Hasan Yıldırım
  • Muğla Kavaklıdere: Adalet Aydın Sözkesen
  • Muğla Köyceğiz: Ahmet Ukaş
  • Muğla Marmaris: Ayşe İnanma
  • Muğla Menteşe: Ayla Erkut
  • Muğla Milas: Cumali Çelik
  • Muğla Ortaca: Hüsniye Kaya
  • Muğla Seydikemer: Mikail Akbalık
  • Muğla Ula: Rıdvan Yaşar
  • Muğla Yatağan: Ali Cavit Nacar
  • Muş Bulanık: İsmail Dünder
  • Muş Bulanık: Süleyman Aygün
  • Muş Bulanık: Fevzi Aris
  • Muş Bulanık: Nurettin Yünaçtı
  • Muş Bulanık: Tüncer Gündoğdu
  • Muş Hasköy: Rehber Karakaya
  • Muş Korkut: Maşallah Ovalıoğlu
  • Muş Korkut: Salih Elçi
  • Muş Merkez: Cuma Çakır
  • Muş Merkez: Mehmet Emin Taşer
  • Muş Merkez: Tekin Arğun
  • Muş Merkez: İnan Demir
  • Muş Merkez: Fatih Yıldız
  • Muş Merkez: Murat Turan
  • Muş Varto: Giyasettin Aydemir
  • Nevşehir Avanos: Ömer Dündar
  • Nevşehir Merkez: Helin Elif Geyik
  • Nevşehir Ürgüp: Nazım Kaya
  • Niğde Bor: Ayten Yıldırım
  • Niğde Merkez: Başak Caner Aktaş
  • Ordu Altınordu: Aydın Er
  • Ordu Fatsa: Kenan Kırkaya
  • Ordu Ünye: Reşit Güneç
  • Osmaniye Merkez: Ziver Gümüş
  • Osmaniye Toprakkale: Meltem Taşkın
  • Rize Ardeşen: Ahmet Özdakak
  • Rize Pazar: Metin Gök
  • Rize Merkez: Nurettin Aydın
  • Sakarya Arifiye: Cihan Karabey
  • Sakarya Erenler: Sıla Öztürk
  • Sakarya Hendek: Azat Ayna
  • Sakarya Karasu: Şakir Çelik
  • Sakarya Sapanca: Ümit Baş
  • Sakarya Serdivan: Felek Zırığ
  • Samsun Bafra: Sevda Üngör
  • Samsun Canik: Metin Bayhar
  • Samsun Çarşamba: Heliz Kolanç Şerifoğlu
  • Samsun İlkadım: Ahmet Şakar
  • Siirt Pervari: Mustafa Sonğur
  • Siirt Tillo: Kasım Yıldız
  • Sinop Merkez: Sedef Karakurt
  • Sivas Kangal: Nalan Güneş
  • Sivas Merkez: Semiha Şahin
  • Sivas Yıldızeli: Yekbun Aşkın
  • Şanlıurfa Birecik: Mehmet Begit
  • Şanlıurfa Bozova: Aygül Kapıkayalı
  • Şanlıurfa Eyyübiye: Halil Akbaş
  • Şanlıurfa Halfeti: Mehmet Karayılan
  • Şanlıurfa Haliliye: Suphi Yilancı
  • Şanlıurfa Hilvan: Serhan Paydaş
  • Şanlıurfa Karaköprü: Rıdvan Yavuz
  • Şanlıurfa Siverek: Ali Dusak
  • Şırnak Beytüşşebap: Beybün Aslan
  • Şırnak Cizre: Güler Yerbasan
  • Şırnak Güçlükonak: Emin Dayan
  • Şırnak Güçlükonak: Mehmet Salih Eltimur
  • Şırnak İdil: Türkan Kayır
  • Şırnak İdil: Fahrettin Akman
  • Şırnak Silopi: Jiyan Ormanlı
  • Şırnak Silopi: Lezgin Kösen
  • Şırnak Merkez: Ferit Artuç
  • Şırnak Merkez: Cihat Aktaş
  • Şırnak Merkez: Asker Gündüz
  • Şırnak Uludere: Fatma Oran
  • Tekirdağ Çerkezköy: Telli Yardımcı
  • Tekirdağ Çorlu: Aycan Demir
  • Tekirdağ Ergene: Ayla Eroğlu
  • Tekirdağ Marmaraereğlisi: Deniz Türkmenoğlu
  • Tekirdağ Süleymanpaşa: Nesip Güneş
  • Tokat Merkez: Gülce Vidinli
  • Tokat Turhal: Muhammet Emin Özen
  • Tokat Zile: Azad Kaya
  • Trabzon Akçaabat: Hasan Gezici
  • Trabzon Araklı: Meltem Aslan
  • Trabzon Of: Çetin Aryindoğan
  • Tunceli Nazımiye: Şükrü Düztaş
  • Uşak Banaz: İbrahim Halil Sakur
  • Uşak Merkez: Sanya Hakimoğulları
  • Yalova Altınova: Hüsnü Kaplan
  • Yalova Altınova: Nedim Oruç
  • Yalova Altınova: Şükrüllah Artan
  • Yalova Altınova: Sadrettin Oruç
  • Yalova Armutlu: Mehmet Ali Gez
  • Yalova Çınarcık: Doğan Kesici
  • Yalova Çınarcık: Mülazım Özdemir
  • Yalova Çınarcık: Murat Güleryüz
  • Yalova Çınarcık: Baran Kırtay
  • Yalova Çiftlikköy: Ergin Peker
  • Yalova Çiftlikköy: Ferdi Doğan
  • Yalova Termal: Ayhan Özmen
  • Yalova Merkez: Cengiz Topbaşlı
  • Yalova Merkez: Sadettin Gönenç
  • Yozgat Boğazlıyan: Şervin Özviran
  • Yozgat Sorgun: Doğan Karakoç
  • Yozgat Yerköy: Tülin Üçdal
  • Yozgat Merkez: Merve Eylül Bütün
  • Zonguldak Merkez: Ceylan Turğut
DEM PARTİ Belediye Başkan Adayları 2024 - DEM PARTİ (Demokrasi ve Atılım Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi - 3

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