DEM Parti heyeti bugün Selahattin Demirtaş ile görüşecek

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL GELİŞTİ?

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.



Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.



