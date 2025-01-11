DEM Parti heyeti bugün Selahattin Demirtaş ile görüşecek
DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan temasları devam ediyor. Siyasi partilere ziyaretlerini tamamlayan heyet, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş ile bir araya gelecek. Ziyaretin saat 13.00'da gerçekleşmesi planlanıyor. Yarın ise Kocaeli Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan önceki dönem HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile bir görüşme gerçekleştirilecek.
Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti İmralı heyeti, hafta sonu eski HDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı ziyaret edecek.