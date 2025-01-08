DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak?

DEM’lilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayıp MHP, AK Parti’yle devam eden, son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile yaptığı görüşmelerin ardından şimdi neler olacak?

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.