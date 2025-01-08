DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak?

DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan görüşme trafiği tamamlandı. Heyet şimdi HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la bir araya gelecek. Bu görüşmenin ardından İmralı’da Öcalan’la bir görüşme daha yapılacak. DEM heyetinin, bu temasların ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.

DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? - 1

DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan görüşme trafiğinde ilk tur tamamlandı.

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DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? - 2

DEM’lilerin TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayıp MHP, AK Parti’yle devam eden, son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile yaptığı görüşmelerin ardından şimdi neler olacak?

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.

DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? - 3

SELAHATTİN DEMİRTAŞ İLE GÖRÜŞÜLECEK

DEM Parti heyeti, siyasi partilerle yapılan görüşmeleri masaya yatırıp, HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la görüşecek.

Görüşmenin bu hafta içi gerçekleşmesi bekleniyor. Görüşmede yaşanan süreç Demirtaş’a ayrıntılı biçimde anlatılacak.
DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? - 4

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI’YA GİDECEK

DEM Parti heyeti bu görüşmenin ardından kapsamlı bir açıklama yapacak.

Heyetin bir kez daha İmralı Adası’na gidip, süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor.

DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? - 5

DEM PARTİ HEYETİ ERDOĞAN’LA GÖRÜŞECEK Mİ?

DEM Parti heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la görüşüp görüşmeyeceği de merak ediliyor.

Ancak bu konuda henüz netleşen bir karar yok.

DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? - 6

AK Partili kaynaklar, şu an bir bilgilendirme toplantısı olduğunu, planlanan bir görüşme olmadığını, ilerleyen dönemde bir görüşme olabileceğini belirtti.

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