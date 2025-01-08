DEM Parti heyeti görüşmelerini tamamladı: Şimdi ne olacak? Selahattin Demirtaş’la görüşme tarihi belli oldu
DEM Parti heyetinin terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptığı görüşmenin ardından başlayan görüşme trafiği tamamlandı. Heyet şimdi 11 Ocak günü HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la bir araya gelecek. 12 Ocak Pazar günü ise önceki dönem HDP eş genel başkanı Figen Yüksekdağ ile bir görüşme yapılacak. Bu görüşmenin ardından İmralı’da Öcalan’la bir görüşme daha yapılacak. DEM heyetinin, bu temasların ardından kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor.
DEM Parti heyetinin İmralı Adası’nda terör örgütü PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’la gerçekleştirdiği görüşmenin ardından başlayan görüşme trafiğinde ilk tur tamamlandı.