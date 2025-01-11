DEM Parti İmralı heyeti Edirne'de Selahattin Demirtaş ile görüştü: Görüşme sonrası Demirtaş'tan açıklama

DEMİRTAŞ'IN MESAJINI AKTARDI

Buldan, Türk ve Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş’ın sağlığının ve moralinin iyi olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş’ın mesajını aktaran Önder, “Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler.” dedi.

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

“Selahattin Bey’in Twitter hesabından geniş bir açıklama yapılacak.

Özellikle televizyonlarda, bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var.

Arkadaşlar, bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil.

Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz, eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak.

Kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk.”