DEM Parti İmralı heyeti Edirne'de Selahattin Demirtaş ile görüştü: Görüşme sonrası Demirtaş'tan açıklama
DEM Parti İmralı heyeti, Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüştü. Demirtaş, heyetle görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” dedi.
Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, bugün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Heyet yarın da Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan eş genel başkan Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.