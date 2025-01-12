DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret

DEM Parti İmralı heyeti, eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli'de tutuklu bulunduğu Kandıra Cezaevi'nde ziyaret etti. 1 saat 20 dakika süren görüşme sonrası açıklama yapan Sırrı Süreyya Önder, Yüksekdağ'ın gelişmekte olan sürecin yanında olduğunu ve üzerine düşeni yerine getirmeye hazır şekilde beklediğini belirterek, 'Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır." dedi.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 1

Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, dün Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.

TÜRKİYE HABERLERİ

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 2

DEM Parti heyeti, bugün de eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ'ı Kocaeli 1 No'lu F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ziyaret etti. Ziyaret, 1 saat 20 dakika sürdü.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 3

"SÜRECİN YANINDA OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Heyet, cezaevinde eski HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel ile de görüştü. Sırrı Süreyya Önder, ziyaret sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Yüksekdağ ve Güzel'in gelişmekte olan sürecin yanında olduğunu, üzerlerine düşeni yerine getirmeye hazır şekilde beklediğini söyledi.

"ŞEHİTLER VE GAZİLER ÜLKEMİZİN ONURUDUR"

Yaklaşık 5 sene önce bu cezaevinden tahliye edildiğini anımsatan Önder, "10 yıl bu ülke ağır bir zaman kaybetti. Yerine konulması imkansız olan iki şey yitip giden canlar ve zamandır. Bu çatışmalı süreçte hayatını kaybeden, sağlığını kaybeden bütün şehitler ve gaziler bütün ülkemizin onurudur. Hepimizin onlara ağır bir sorumluluğu ve borcu vardır. Onlara vereceğimiz en büyük armağan bu süreci, çatışmalı süreci sonlandırmak, bunu bir barışla taçlandırmak olacaktır. Ondan sonra hayatta olan herkese destek, hayatını kaybedenin geride bıraktığı yakınlarına bir yoldaş olmak hepimizin, toplum olarak boynumuzun borcudur. Biz bu ciddiyette ve bu samimiyetteyiz." diye konuştu.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 4

"SPEKÜLATİF TARTIŞMALAR OLUYOR"

Önder, bu konuda yüreği yanan, birinci derecede sıkıntı çeken, bedel ödeyenlerin de kendileri olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Çok spekülatif tartışmalar oluyor. İnanın silah kadar zarar veren bir dil bu. 'Ülke bölünecek, çift bayrak, çift dil' falan. Arkadaşlar gündemimizde ne böyle bir şey var ne bunu tartıştık ne de bunun iması yapıldı. Böyle bir şey yok. Kurmaya çalıştığımız barıştır. Bu konuda fikrini değiştiren ya da kuşkusunu gidermek isteyen herkesle dediğimiz gibi hem parti hem heyet olarak görüşmeye, süreci, derdimizi anlatmaya, önerilerini, katkılarını, eleştirilerini, uyarılarını dinlemeye de hazırız. Tek ricamız bu toksik dilin bir kenara bırakılması."

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 5

Açık ve şeffaf bir süreç yürüttüklerini anlatan Önder, şunları söyledi:

"Ama iki anahtarı var bunun, birisi ciddiyet, diğeri samimiyet. Herkesten de bunu asgari anlamda beklemek hakkımız çünkü bu mesele ne Ahmet Bey'in derdi ne Pervin Hanım'ın derdi ne benim derdim. Bu mesele bütün ülkemizin derdi, başta da çocuklar olmak üzere. Onun için herkesten olumlu katkı bekliyoruz. Biz dilimizi değiştirmeyeceğiz. Bu şekil saldırgan bir dil kullananlara karşı bile gelebileceğimiz maksimum nokta bu, samimiyetini halk takdir edecek çünkü yaklaşık bir haftadır yollardayız."

Bu süreçte boyunlarına sarılan, barışı talep eden, ellerini çabuk tutmalarını isteyen, zaman zaman uyaran kişilerin olduğunu belirten Önder, "Bu konuda halkın vicdanı her zaman olduğu gibi doğruyu işaret ediyor ama güvercin kasaplarına, iki gözden dört ölüm bakanlara cevaz vermemek lazım. Bu da hepimizin sorumluluğu." dedi.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 6

FİGEN YÜKSEKDAĞ'DAN YAZILI AÇIKLAMA

Görüşmeden sonra Figen Yüksekdağ'ın X sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:

"DEM Parti İmralı heyeti ziyareti vesilesiyle öncelikle demokratik kamuoyuna, halklarımıza, kadınlara selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum. 

Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayatı bir dönemden geçiyoruz. Halklarımızın barış, adalet ve demokrasiye her zamandan çok ihtiyacı var.  

Tarihin bu kretek anında sayın Öcalan'ın inisiyatif üstlenerek yol açma çabası çok değerli ve belirleyicidir. 

Bu çözüm çabası iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. İçeride, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerine düşen görevi yerine getirmeye engel değildir. 

Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız. 

Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır. 

Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor. 

Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız.  

Dileğimiz sayın Öcalan'ın sağlıklı çalışma koşulları sağlanarak, bir barış ve çözüm odağı olarak rolünü en etkin şekilde gerçekleştirebilmesidir. Somut ve pozitif yaklaşımlar tarihsel sorunun çözümünde en belirleyici aşama olacaktır. 

Umuyorum ki halklarımızını baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız. 

Selam ve sevgilerimle.

 Kandıra Hapishanesi

Figen Yüksekdağ"

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 7

Figen Yüksekdağ’a, Ankara 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ve kamuoyunda "Kobani davası" olarak bilinen, 16 Mayıs 2024’te karar çıkan davada "Devletin birliğini ve ülkü bütünlüğü bozmak", "Suç işlemeye tahrik", "Terör örgütü propagandası" ve "Seçim yasaklarına aykırı hareket etmek" suçlarından 30 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

DEM heyetinin önümüzdeki hafta Ankara'da bir basın açıklamasıyla, sürece dair kamuoyunu bilgilendirmesi bekleniyor.

Heyetin kısa süre içerisinde ikinci kez İmralı Adası'na giderek terörist başı Abdullah Öcalan'la görüşmesi de planlanıyor. O ziyaretin ardından da gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 8

DEMİRTAŞ İLE EDİRNE'DE GÖRÜŞME

Heyetin hafta sonu ilk görüşmesi dün Edirne'de gerçekleşti. Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, Edirne Cezaevi’ne geldi. DEM heyeti saat 13.15 sıralarında cezaevine giriş yaptı. Görüşme 15.55 sıralarında sona erdi.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 9

DEMİRTAŞ'IN MESAJINI AKTARDI 

Buldan, Türk ve Önder görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Sırrı Süreyya Önder, Demirtaş’ın sağlığının ve moralinin iyi olduğunu söyledi.

Selahattin Demirtaş’ın mesajını aktaran Önder, “Gelişmekte olan sürece katkılarının ve desteklerinin tam olduğunu size iletmemizi istediler.” dedi.

Sırrı Süreyya Önder şunları söyledi:

“Selahattin Bey’in Twitter hesabından geniş bir açıklama yapılacak. Özellikle televizyonlarda, bu konuda spekülasyon yapılıyor. Sürecin şeffaf yürümediğine dair eleştiriler var. Arkadaşlar, bunlara gerek yok. Bunlar gelmekte olan barışa hizmet eden şeyler değil. Şu an çözersek iki tarafla çözeceğiz, eğer bu fırsatı da kaçırırsak 72 taraf bu işe müdahil olacak. Kamuoyunda aydın, sanatçı bu sürece destek veren bütün kardeşlerimiz ilk defa böyle geniş bir paydada buluştuk.”

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 10

Heyetteki Ahmet Türk, “Bizim amacımız binlerce yıl beraber yaşamış iki halkın yeniden kucaklaşması, kadim dostluğun tekrar yerine getirilmesidir.” derken, Pervin Buldan ise “Biz heyetimiz adına hem Sayın Demirtaş’a hem sayın Mızraklı’ya teşekkür ediyoruz. Hepimizin yolu açık olsun.” ifadelerini kullandı.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 11

DEMİRTAŞ AÇIKLAMA YAPTI 

Selahattin Demirtaş, görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, bu dönemin en hassas konusunun kamuoyu desteği olduğunu söyledi.

Şeffaflığın önemine dikkat çeken Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı.” dedi.

Şiddetin kalıcı şekilde son bulmasını arzuladıklarını söyleyen Demirtaş, “Siyasetçiler olarak bizim rolümüz ve misyonumuz barış zeminini güçlendirmek, tarafları barış için cesaretlendirmek, barışçıl, sivil, siyasi mücadeleyi büyütmektir.” ifadelerini kullandı. Demirtaş, “Sürecin ete kemiğe bürünebilmesi için güven verici somut adımların hızlıca atılması gerekiyor.” ifadesini de kullandı.

Selahattin Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tüm siyasi parti liderlerine de teşekkür etti.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 12

GÖRÜŞMELER SONRASI AÇIKLAMA GELECEK Mİ? 

DEM Parti İmralı heyetinin, siyasi parti turu ve ziyaretlerinin ardından sürece ilişkin kapsamlı bir açıklama yapması bekleniyor. DEM Parti, açıklamanın hafta sonu olmayacağını, daha sonra kapsamlı bir açıklama yapılacağını bildirdi.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 13

HEYET BİR KEZ DAHA İMRALI’YA GİDECEK 

DEM Parti heyetinin kısa süre içerisinde İmralı'ya ikinci ziyareti yapması da bekleniyor. Heyetin süreci ana eksenleriyle Öcalan’a da aktarması bekleniyor. Daha sonra gözler Öcalan'ın çağrısına çevrilecek.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 14

SÜREÇ NASIL BAŞLADI, NASIL GELİŞTİ? 

Süreç MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

Bahçeli, bu açıklamasından kısa bir süre sonra ise DEM Parti heyetine İmralı'ya gitmesi için izin verilmesi çağrısı yapmıştı.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 15

26 Kasım tarihinde DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştu.

9 Aralık'ta Bahçeli, TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan'ın yeni bir başlangıç çağrısında bulunan konuşmasının ardından Bakırhan'ı alkışlamıştı.

Bakırhan konuşmasında, "2025 yılında, Cumhuriyetin 103. yılında yeni bir başlangıç yapabiliriz. Bu Meclis, Demokratik Cumhuriyetin kuruculuğunu üstlenme şansına sahiptir. 85 milyonun kendisini ait hissedeceği bir ülkeyi var etme onuru bu Meclis’e ait olsun" ifadelerini kullandı.

27 Aralık'ta Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 16

SİYASİ PARTİLERE ZİYARET TURU 

28 Aralık'ta terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'la görüşen Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk'den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, siyasi partilere yönelik ziyaret turu başlattı.

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 17

DEM’lilerin siyasi turu TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’la başlayıp MHP, AK Parti’yle devam etti. Son olarak CHP, DEVA, Saadet ve Yeniden Refah Partisi ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret - 18

Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, siyasi partilerle fikir alışverişinde bulundu, öneriler dinlendi. DEM Parti heyeti, görüşmelerde kendi fikirlerini de paylaştı.

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