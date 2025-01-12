DEM Parti İmralı heyetinden Figen Yüksekdağ'a ziyaret

FİGEN YÜKSEKDAĞ'DAN YAZILI AÇIKLAMA
Görüşmeden sonra Figen Yüksekdağ'ın X sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"DEM Parti İmralı heyeti ziyareti vesilesiyle öncelikle demokratik kamuoyuna, halklarımıza, kadınlara selam, saygı ve sevgilerimi iletiyorum.
Ülkemiz ve bölgemiz açısından hayatı bir dönemden geçiyoruz. Halklarımızın barış, adalet ve demokrasiye her zamandan çok ihtiyacı var.
Tarihin bu kretek anında sayın Öcalan'ın inisiyatif üstlenerek yol açma çabası çok değerli ve belirleyicidir.
Bu çözüm çabası iradesinin yanında, arkasındayız. Nerede olduğumuz fark etmez. İçeride, dışarıda ya da farklı görüşlerde olabiliriz. Bu üzerine düşen görevi yerine getirmeye engel değildir.
Onurlu barış ve demokratik çözüm hareketi için üzerimize düşen sorumluluğu üstlenmeye katkı sunmaya hazırız.
Barışın öznesi doğrudan Türkiye halkları, emekçiler, özgürlük güçleri ve kadınlardır. Tam da bu nedenle bütün toplumsal dinamikler, halkların kardeşliği ve barış için inisiyatif almalıdır.
Demokratik haklara, ekmeğin ve emeğin güvencesine giden yol bugün bu inisiyatifi almaktan geçiyor.
Biz kadınlar, Kürt sorununda demokratik çözüm hareketinin geliştirilmesi için gereken özveri ve çabayı göstermekte tereddüt etmeyeceğiz. Bu çabaya ortak olan herkes ile dayanışma ve işbirliği içerisinde olacağız.
Dileğimiz sayın Öcalan'ın sağlıklı çalışma koşulları sağlanarak, bir barış ve çözüm odağı olarak rolünü en etkin şekilde gerçekleştirebilmesidir. Somut ve pozitif yaklaşımlar tarihsel sorunun çözümünde en belirleyici aşama olacaktır.
Umuyorum ki halklarımızını baharını, barışı ve kardeşliği birlikte karşılayacağız.
Selam ve sevgilerimle.
Kandıra Hapishanesi
Figen Yüksekdağ"