DEM Parti İmralı heyetinin bugünkü durağı Kandıra Cezaevi: Figen Yüksekdağ ile görüşecekler
Dün Edirne Cezaevi’nde Selahattin Demirtaş ile görüşen DEM Parti İmralı heyetinin bir sonraki durağı bugün Kocaeli Kandıra Cezaevi olacak. Heyet, burada tutuklu bulunan Figen Yüksekdağ’la görüşecek. Ziyaretin saat 13.00'da gerçekleşmesi planlanıyor. Öte yandan Demirtaş, dün heyetle görüşmesinin ardından bir açıklama yaptı. Sürecin demokratikleşme, barış ve kardeşlik süreci olduğunu söyleyen Demirtaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye teşekkür etti. Selahattin Demirtaş, “Bu konularda konuşan herkes tehdit, şantaj ve provokatif söylemlerden uzak durmalı” dedi.
Pervin Buldan, Ahmet Türk ve Sırrı Süreyya Önder’den oluşan DEM Parti İmralı heyeti, dün Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP’nin eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etti.
Heyet bugün de Kocaeli’deki Kandıra Cezaevi’nde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ ile bir araya gelecek.
Ziyaretin de saat 13.00'te gerçekleşmesi planlanıyor.