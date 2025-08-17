Demansın az bilinen belirtisi: Ellerde ortaya çıkıyor

Demans denince çoğu kişinin aklına ilk olarak hafıza problemleri, konuşmaları takip etmekte zorlanma ve kafa karışıklığı gibi yaygın semptomlar gelir. Ancak uzmanlara göre, hastalığın daha az bilinen başka tehlikeli işaretleri de var.

Alzheimer Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: 

“Demansın ileri evrelerinde olan kişiler, karakterlerine uymayan davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışları anlamak zor olabilir ve genellikle farklı nedenlere dayanır.”

Bu davranışlar, kimi zaman ellerde de kendini gösterebilir. Ellerin sürekli olarak sıkılması veya ovuşturulması, demans hastalarında sıkça rastlanan huzursuzluk belirtileri arasında yer alır. Ayrıca, kişi giysilerini çekiştirebilir ya da elleriyle sürekli bir şeylerle meşgul olabilir. Bu tür semptomlar, kişinin önceki yaşamında fiziksel olarak aktif bir işte çalışmış olmasından da kaynaklanabilir.

DEMANSIN DİĞER DAVRANIŞSAL BELİRTİLERİ

  • Düşmanca tavırlar
  • Aşırı üzüntü ya da huzursuzluk
  • Halüsinasyonlar veya sanrılar
  • Tekrarlayan hareketler
  • Gün batımı sendromu: Özellikle günün ilerleyen saatlerinde artan kafa karışıklığı ve huzursuzluk
Dernek, öncelikle bu davranışların altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguluyor. 

Gözlük ya da işitme cihazlarının temiz ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı. Düzenli göz ve işitme kontrolleri yapılmalı.

Kullanılan ilaçların uygunluğu gözden geçirilmeli, kişi hasta mı ya da bir ağrısı mı var diye kontrol için doktora gidilmeli.

Ortam çok kalabalık, gürültülü, sıcak ya da rahatsız edici olabilir. Bu gibi çevresel etkenler değerlendirilmeli.

Kişi sıkılmış ya da uyarana ihtiyaç duyuyor olabilir. El masajı, sevdiği müzikleri dinletmek ya da yumuşak bir kumaşı okşamasına izin vermek gibi basit, sakinleştirici aktiviteler faydalı olabilir.

Kişinin aç, susuz, üşümüş ya da tuvalet ihtiyacı olup olmadığı kontrol edilmeli.

Mirror'da yer alan habere göre, demansın diğer yaygın belirtileri arasında şu semptomlar yer alıyor:

  • Hafıza kaybı
  • Konsantrasyon zorluğu
  • Günlük işleri yapmada güçlük (örneğin alışverişte para üstünü karıştırmak)
  • Konuşmaları takip etmekte zorlanma veya kelime bulmakta güçlük
  • Zaman ve yer kavramında karışıklık
  • Ruh hali değişiklikleri
Eğer siz ya da tanıdığınız biri bu belirtileri gösteriyorsa, bir doktora başvurmanız tavsiye edilir.
