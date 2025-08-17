Demansın az bilinen belirtisi: Ellerde ortaya çıkıyor
Demans denince çoğu kişinin aklına ilk olarak hafıza problemleri, konuşmaları takip etmekte zorlanma ve kafa karışıklığı gibi yaygın semptomlar gelir. Ancak uzmanlara göre, hastalığın daha az bilinen başka tehlikeli işaretleri de var.
Alzheimer Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Demansın ileri evrelerinde olan kişiler, karakterlerine uymayan davranışlar sergileyebilirler. Bu davranışları anlamak zor olabilir ve genellikle farklı nedenlere dayanır.”