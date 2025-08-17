Demansın az bilinen belirtisi: Ellerde ortaya çıkıyor

Dernek, öncelikle bu davranışların altında yatan nedenlerin araştırılması gerektiğini vurguluyor.

Gözlük ya da işitme cihazlarının temiz ve çalışır durumda olduğundan emin olunmalı. Düzenli göz ve işitme kontrolleri yapılmalı.

Kullanılan ilaçların uygunluğu gözden geçirilmeli, kişi hasta mı ya da bir ağrısı mı var diye kontrol için doktora gidilmeli.

Ortam çok kalabalık, gürültülü, sıcak ya da rahatsız edici olabilir. Bu gibi çevresel etkenler değerlendirilmeli.

Kişi sıkılmış ya da uyarana ihtiyaç duyuyor olabilir. El masajı, sevdiği müzikleri dinletmek ya da yumuşak bir kumaşı okşamasına izin vermek gibi basit, sakinleştirici aktiviteler faydalı olabilir.

Kişinin aç, susuz, üşümüş ya da tuvalet ihtiyacı olup olmadığı kontrol edilmeli.



