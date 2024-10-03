Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı
Diyarbakır’da 2009 yılında yaşanan ölümlü kavga sonrası Kardaş ailesinin evine silahlı baskın yapıldı. Açılan yaylım ateşinde 17 yaşındaki Demet Kardaş öldü. Demet’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit ailesinin üç ferdi o günden bu yana firari durumdaydı. İki yıl önce dosyayı yeniden açan jandarma, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Diyarbakır’da ölümlü kavga sonrası eve yapılan silahlı baskında öldürülen Demet Kardaş’ın katilleri 15 yıl sonra yakalandı.