Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı

Diyarbakır’da 2009 yılında yaşanan ölümlü kavga sonrası Kardaş ailesinin evine silahlı baskın yapıldı. Açılan yaylım ateşinde 17 yaşındaki Demet Kardaş öldü. Demet’in ölümüne ilişkin başlatılan soruşturmada Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yiğit ailesinin üç ferdi o günden bu yana firari durumdaydı. İki yıl önce dosyayı yeniden açan jandarma, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan üç kişiyi yakalandı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı - 1

Diyarbakır’da ölümlü kavga sonrası eve yapılan silahlı baskında öldürülen Demet Kardaş’ın katilleri 15 yıl sonra yakalandı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı - 2

Ergani ilçesi kırsal Kömürtaş Mahallesi’nde 7 Eylül 2009’da akraba olan iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada Remzi Yiğit yaşamını yitirdi, ağabeyi Mehmet Yiğit yaralandı.

Yiğit ailesi, aynı günün akşamı kavga ettikleri Kardaş ailesinin Kömürtaş Mahallesi’ndeki evlerine silahlı baskın yaptı.
Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı - 3

EVDEN ÇIKANLARI YAYLIM ATEŞİNE TUTTULAR

Baskında otomobil lastiği yakıp içeriye attıkları iki evden çıkanları, silahlarla yaylım ateşine tutan failler, olayla ilgisi bulunmayan Demet Kardaş’ı öldürüp, beraber yaşadığı babaannesi Ferizan Kardaş ile akrabası Zülküf Kardaş’ı yaraladı.

Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı - 4

Her iki aileden gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit kayıplara karıştı.

Olay ile ilgili dava açılırken, şüpheliler uzun süre bulunamadı.

Bu süreçte Demet Kardaş’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin dava sonuçlandı; firari 3 kişi, çocuğu kasten öldürme suçundan müebbet ile öldürmeye teşebbüs suçundan 24’er yıl hapis cezası aldı.
Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı - 5

DOSYA YENİDEN AÇILDI

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de yeniden çalışma başlattı.

2 yıllık takibin sonunda Jandarma Suç Araştırma Timi’nin de (JASAT) desteği ile Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit, geçen hafta yakalandı.
Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı - 6

Gözaltına alınan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 kişi, işlemleri sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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