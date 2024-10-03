Demet’in katilleri 15 yıl sonra yakalandı

Her iki aileden gözaltına alınan 5 kişi tutuklanırken, şüphelilerden Mehmet Ali Yiğit, Mehmet Zülfü Yiğit ve Fahri Yiğit kayıplara karıştı.

Olay ile ilgili dava açılırken, şüpheliler uzun süre bulunamadı.

Bu süreçte Demet Kardaş’ın öldürüldüğü saldırıya ilişkin dava sonuçlandı; firari 3 kişi, çocuğu kasten öldürme suçundan müebbet ile öldürmeye teşebbüs suçundan 24’er yıl hapis cezası aldı.