Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'da seyreden C.A. idaresindeki 19 SH 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa saplandı.
Sürücü C.A., hurdaya dönen otomobilde ağır yaralandı.
112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.
Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.