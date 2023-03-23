Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin demir korkuluğa ok gibi saplandığı kazada sürücü ağır yaralandı.

Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - 1

Çorum'un Sungurlu ilçesinden Ankara'ya Kırıkkale-Ankara D200 Karayolu'da seyreden C.A. idaresindeki 19 SH 857 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak demir korkuluğa saplandı.

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Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - 2

Sürücü C.A., hurdaya dönen otomobilde ağır yaralandı.

Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - 3

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - 4

Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumu ağır olduğu öğrenildi.

Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - 5

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan çalışmanın ardından otomobil, çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Demir korkuluğa saplanan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı - 6
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