Demir parmaklıkları esnetip kaçtı: Kaçak göçmen organizatörü kısa sürede yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alınan kaçak göçmen organizatörü, nezarethanenin demir parmaklıklarını esnetip Jandarma Komutanlığı’ndan kaçtı. Olayla ilgili 6 jandarma personeli görevden uzaklaştırılıp, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.

Demir parmaklıkları esnetip kaçtı: Kaçak göçmen organizatörü kısa sürede yakalandı - 1

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu.

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Demir parmaklıkları esnetip kaçtı: Kaçak göçmen organizatörü kısa sürede yakalandı - 2

Adliyeye sevk edilmeyi bekleyen 3 organizatör şüphelisinden M.A.U., nezarethanenin demir parmaklıklarını dakikalarca uğraşarak esnetip, arasından geçebileceği şekilde açarak firar etti. Jandarma, M.A.U.'yu saatler içerisinde yeniden yakalayıp gözaltına aldı.

Demir parmaklıkları esnetip kaçtı: Kaçak göçmen organizatörü kısa sürede yakalandı - 3

6 JANDARMA PERSONELİ GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Aydın Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "4 Aralık günü Didim ilçesinde düzenlenen göçmen kaçakçılığı operasyonunda 3 organizatör ve 18 kaçak göçmen yakalanmıştır. Gözaltına alınan organizatör M.A.U. nezarethaneden firar ettikten kısa bir süre sonra kolluk kuvvetlerince yakalanmıştır. Göçmen kaçakçılığı operasyonunda, 2 organizatörüyle birlikte mezkur şahıs adliyeye sevk edilerek 6 Aralık günü tutuklanmıştır. Gözaltına alınan şahsın firar etmesi olayı ile ilgili olarak olay günü görevli 6 personel görevden uzaklaştırılmış ve haklarında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır" denildi.

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