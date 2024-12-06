Demir parmaklıkları esnetip kaçtı: Kaçak göçmen organizatörü kısa sürede yakalandı
Aydın'ın Didim ilçesinde gözaltına alınan kaçak göçmen organizatörü, nezarethanenin demir parmaklıklarını esnetip Jandarma Komutanlığı’ndan kaçtı. Olayla ilgili 6 jandarma personeli görevden uzaklaştırılıp, haklarında adli ve idari soruşturma başlatıldı.
Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, önceki gün sahilde 18 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. 3 organizatör şüphelisi ise İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alındıktan sonra nezarete konuldu.