Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü öncesi merak konusu: 14-15 Temmuz resmi tatil mi?
Demokrasi ve Millî Birlik Günü ilan edilen 15 Temmuz öncesi resmi tatil soruları gündeme geldi. Bu önemli günde Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yapılacak resmî törenlerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek. Peki, 14 Temmuz yarım gün mü? 14-15 Temmuz resmi tatil mi?
15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü, bu yıl Salı gününe denk geliyor. Bu kapsamda vatandaşlar, "14 Temmuz Pazartesi günü de tatil olacak mı?" sorusunun yanıtını merak ediyor.