Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümü öncesi merak konusu: 14-15 Temmuz resmi tatil mi?

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 15 Temmuz’da başta Ankara ve İstanbul olmak üzere birçok şehirde anma törenleri, yürüyüşler, sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı’nın katılımıyla yapılacak resmî törenlerin yanı sıra, şehit yakınları ve gazilere yönelik programlar da gerçekleştirilecek.