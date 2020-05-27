Demokrasi ve Özgürlükler Adası yeniden açılıyor

Anadolu Ajansı 27.05.2020 - 17:32
Tarihin utanç sayfalarının yazıldığı, Türk milletinin vicdanında derin yaralar açan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin üzerinden 60 yıl geçti.
27 Mayıs Darbesi'nin 60.yılında Yassıada, Demokrasi ve Özgürlükler Adası adıyla yeniden açılıyor.
Daha sonra Demokrasi ve Özgürlükler Müzesi'ne geçen Erdoğan ve Bahçeli, burada Adnan Menderes'in doğduğu evin benzerinin yer aldığı "Aydın Evi"ni de ziyaret ederek, günün anısına fotoğraf çektirdi.
Açılış öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli incelemelerde bulundu.
Yansıyan fotoğrafla Erdoğan ve Bahçeli aylar sonra aynı karede görüldü.