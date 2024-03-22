Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları
Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye Başkanı kimdir? Demre Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Demre Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Demre Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Demre yerel seçim sonuçları..
DEMRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Demre Belediyesini 9.558 alınan oy ve %54.43 oy oranı ile İyi Parti adayı Okan Kocakaya kazanmıştır. Okan Kocakaya’nın, milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrılması üzerine 23 Mart 2023 tarihinde Demre Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen seçim ile Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatında aktif siyaset yapan Gülsüm Cengiz Demre Belediye başkanı seçildi.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- İyi Parti %54.43
- AK Parti %44.31
- DP %0.50
- Saadet Partisi %0.46
- BTP %0.19
- DSP %0.11