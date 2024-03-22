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Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları

Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye Başkanı kimdir? Demre Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Antalya Demre Belediyesini hangi parti kazandı ve Antalya Demre Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Antalya Demre yerel seçim sonuçları..

Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları - 1

DEMRE BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Antalya Demre Belediyesini 9.558 alınan oy ve %54.43 oy oranı ile İyi Parti adayı Okan Kocakaya kazanmıştır. Okan Kocakaya’nın, milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrılması üzerine 23 Mart 2023 tarihinde Demre Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen seçim ile Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatında aktif siyaset yapan Gülsüm Cengiz Demre Belediye başkanı seçildi.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • İyi Parti %54.43
  • AK Parti %44.31
  • DP %0.50
  • Saadet Partisi %0.46
  • BTP %0.19
  • DSP %0.11

TÜRKİYE HABERLERİ

Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları - 2

DEMRE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Demre Belediyesi Başkanı Gülsüm Cengiz  Kimdir?

1968 yılında Demre'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Demre'de tamamladı.

20 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatında aktif siyaset yaptı. Özellikle kadın-çocuk-sosyal dayanışma konulu projeler ile sivil toplum kuruluşlarının kadınlara yönelik düzenlediği birçok projede çeşitli görevlerde yer aldı.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde Demre Belediye Meclis Üyesi seçildi.

2019 mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Okan Kocakaya’nın, milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrılması üzerine 23 Mart 2023 tarihinde Demre Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen seçim ile Demre Belediye Başkanı seçildi.Antalya’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülsüm Cengiz, evli ve 2 çocuk annesidir.
Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları - 3

DEMRE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • FAHRİ DURAN
  • İBRAHİM OĞUZ
  • SÜLEYMAN TOPCU
  • MEHMET KOPARICI
  • YASİN KARAHANLI
  • SİNEM KARACA
  • ALİ DEDE
  • DÖNDÜ KOYMAT
  • SEDAT DİNLER
  • OKAN KOCAKAYA
  • NURİ TURAL
  • HATİCE DEMİR
Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları - 4

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