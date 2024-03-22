Demre Belediyesi hangi partide? Demre Belediye başkanı kimdir? Demre Belediye başkan adayları

DEMRE BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Demre Belediyesi Başkanı Gülsüm Cengiz Kimdir?

1968 yılında Demre'de doğdu. İlk ve orta eğitimini Demre'de tamamladı.20 yıl boyunca Cumhuriyet Halk Partisi ilçe teşkilatında aktif siyaset yaptı. Özellikle kadın-çocuk-sosyal dayanışma konulu projeler ile sivil toplum kuruluşlarının kadınlara yönelik düzenlediği birçok projede çeşitli görevlerde yer aldı.31 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilen mahalli idareler seçimlerinde Demre Belediye Meclis Üyesi seçildi.2019 mahalli idareler seçimlerinde Belediye Başkanı seçilen Okan Kocakaya’nın, milletvekilliği adaylığı için görevinden ayrılması üzerine 23 Mart 2023 tarihinde Demre Belediye Meclisi tarafından gerçekleştirilen seçim ile Demre Belediye Başkanı seçildi.Antalya’nın ilk kadın belediye başkanı olan Gülsüm Cengiz, evli ve 2 çocuk annesidir.