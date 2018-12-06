Demre'de ‘Noel Baba’ ayini

Milattan Sonra 3'üncü yüzyılın ikinci yarısında Patara'da doğan Myra'da piskoposluk yapan Aziz Nikolas'ın saygın dini kişiliği öldükten sonra aziz mertebesine ulaşmasını sağladı, başta eski Rusya Çarlığı olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinin en popüler azizi haline geldi. Almanya'nın Freiburg, İtalya'nın Bari ve Napoli kentleri ile tüm Sicilya adasında özel saygı duyulan Aziz Nikolas, Hollanda ve İngiliz dillerinde "Santa Klaus" olarak tanınmış, bunlar sayesinde Amerika'da da sevilerek New York'u koruyan azizlerden biri sayılmıştır.