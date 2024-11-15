Deneme amaçlı ekilmişti: "Altın bitki" iklime uyum sağladı
Kekik, nane, oğul otu, ekinezya, civanperçemi, dağ çayı, sarı kantaron, ıtır, melisa, ters lale, süsen, sümbül, lale, kuzu kulağı, yabani sarımsak ve dev soğan gibi tıbbi ve aromatik birçok bitki türünü yetiştiren akademisyenler, dünyanın en pahalı bitkileri arasında gösterilen safranın yetiştirilmesi için de çalışma başlattı.
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümünde görevli akademisyenler, deneme amacıyla ekimini yaptıkları, "altın bitki" olarak da adlandırılan safranın kentin iklimine uyum sağladığını belirledi.