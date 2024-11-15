Deneme amaçlı ekilmişti: "Altın bitki" iklime uyum sağladı

"VAN'DA İLK KEZ SAFRAN ÜRETİMİ DENEMESİ YAPILDI"

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Lütfi Nohutçu, AA muhabirine, 50 soğan ile üretimine başladıkları safranda 3 bin soğana ulaştıklarını söyledi.



Bitkinin Van'ın ikliminde yetiştirilebildiğini anlatan Nohutçu, "Van'da ilk kez safran üretim denemesi yapıldı. Bu bitki, kendini hızlıca çoğaltma özelliğiyle çiftçilerimiz için büyük kıymet taşıyor. Safran bitkisi hem ekonomik hem de tarımsal anlamda bu bölge için önemli bir alternatif. Safrandan elde edilen verim oldukça kazançlı." dedi.



