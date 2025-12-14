Deneme amaçlı ekmişti. Dünyanın en pahalısında ilk üretim

Yusuf Ensarioğlu, ailesiyle yıllardır fıstıkçılık ve çiftçilik yaptıklarını ifade ederek farklı ürün alternatifleri arayışında safran bitkisine yöneldiğini söyledi. Ensarioğlu, safran yumrularının yüksek maliyeti nedeniyle proje hazırlayarak Siirt Valiliği’nden talep ettiği desteğin sağlanmasının ardından yaklaşık 10 metrekarelik bir alanda deneme ekimi yaptıklarını belirterek, “Başka ne ürünler ekebiliriz diye düşündüm. Bu fakülteye geldikten sonra araştırmalarımda safran bitkisini gördüm. Safran bitkisinin dünyanın en pahalı baharatları arasında olduğunu öğrendim. Bunu Siirt’e getirip geliştirmek için ne yapabilirim diye düşündüm. Yumruların çok pahalı olduğunu öğrendim. Bu yüzden Siirt Valiliği Proje Birimi’nden, hazırladığım proje için bana destek olmalarını rica etim. Bana destek oldular.