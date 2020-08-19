81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi

İçişleri Bakanlığınca bugün 81 ilde geniş kapsamlı virüs önlemleri denetimi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kurallara uymayanlara uyarıda bulunuluyor.

Anadolu Ajansı 19.08.2020 - 15:32

81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 1

İSTANBUL

81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 2
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 3
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 4
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 5

BURSA

Bursa, Eskişehir, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Bilecik ve Yalova'da İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip Corona virüs tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 6
Balıkesir Valisi Hasan Şıldak (sağ2) da denetim ekipleriyle Zahire Pazarı ve Karesi AVM'de incelemelerde bulundu.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 7
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 8

KAYSERİ-NİĞDE-KIRIKKALE

Kayseri, Niğde ve Kırıkkale'de, yeni tip Coronavirüs (Covid-19) tedbirlerine ilişkin denetimler yapıldı.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 9
İçişleri Bakanlığınca "Sağlık için hepimiz için" sloganıyla Türkiye genelinde uygulanan denetimler kapsamında Niğde'de Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Emrah Özdemir ve ekiplerle iş yerleri denetlendi.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 10
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 11

ESKİŞEHİR

Eskişehir'de İçişleri Bakanlığı genelgesine göre yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında denetimler yapıldı.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 12
Eskişehir Valiliğince oluşturulan ekipler merkez Odunpazarı ve Tepebaşı ilçeleri ile kentteki kafe ve lokantalarda, çeşitli iş yerlerinde, semt pazarları ile toplu taşıma araçlarında denetim gerçekleştirdi.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 13
Kontroller sırasında maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları tespit edilenler, polis ve zabıta ekiplerince ikaz edildi.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 14

ELAZIĞ

Elazığ'da, yeni tip Corona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında "sağlık için, hepimiz için" sloganıyla denetim gerçekleştirildi.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 15
Vali Erkaya Yırık, Covid-19 ile mücadele kapsamında Gazi Caddesi'nde iş yerlerinde alınan tedbirleri denetledi. Esnaftan iş yerlerindeki tedbirlerine ilişkin bilgi alan Yırık, temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarılarda bulundu.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 16

MALATYA

Malatya Valisi Aydın Baruş, yeni tip Corona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye genelinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetim faaliyetlerine katıldı.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 17
İnönü Caddesi'ndeki iş yerlerini ziyaret eden Baruş, esnafları Corona virüs tedbirlerine uymaları hususunda uyardı.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 18
Caddede bir süre vatandaşlarla sohbet eden Baruş, 65 yaş ve üssü vatandaşlardan ise zorun olmadıkça sokağa çıkmamalarını istedi.
81 ilde geniş kapsamlı Corona virüs denetimi - 19

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